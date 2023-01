Immer wieder hat Australien in den vergangenen zwei Jahren mit schweren Regenfällen zu kämpfen. Nun sprechen Rettungsdienste vom "schlimmsten Hochwasser", das die Bewohner des Bundesstaates Westaustralien je erlebt haben. Viele Menschen müssen per Hubschrauber aus ihren Häusern gerettet werden.

In Australien haben Rekordhochwasser nach heftigen Regenfällen Regierungschef Anthony Albanese zufolge "verheerende Auswirkungen" auf abgelegene Städte im Westen des Landes. Viele der Gemeinden befänden sich in einer verzweifelten Situation, sagte Albanese Journalisten. "Die Ressourcen sind einfach nicht vor Ort", fügte er hinzu. Hubschrauber haben Menschen in den vergangenen Tagen in der dünn besiedelten Region Kimberley in Sicherheit gebracht, während das Hochwasser stieg.

Während der Regen zuletzt nachließ, könnten einige Städte noch tagelang von der Außenwelt abgeschnitten bleiben. Rettungsdienste sprachen vom "schlimmsten Hochwasser", das der Bundesstaat Westaustralien je erlebt habe. Die Fläche Kimberleys ist fast doppelt groß wie die des Vereinigten Königreichs, mit einer Bevölkerung von weniger als 40.000 Menschen (im Vergleich zu rund 66 Millionen in UK).

Australien hatte in den vergangenen zwei Jahren wiederholt mit schweren Regenfällen zu kämpfen, die vom direkt aufeinander folgenden Auftreten des Wetterphänomens La Niña begünstigt wurden. Im Osten des Landes kam es im November zu flutartigen Überschwemmungen, die zum Teil ganze Häuser von ihren Fundamenten rissen. Im Juli wurden Tausende Bewohner der Küstenmetropole Sydney evakuiert, als Hochwasser die Randbezirke der Stadt überschwemmten.

Erst im November meldeten mehrere Gebiete im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste Australiens rekordverdächtige Überschwemmungen. Auch hier mussten viele Menschen nach Sturzfluten per Hubschrauber aus ihren von Wassermassen umgebenen Häusern gerettet werden. Besonders betroffen waren Orte wie Eugowra, Molong, Cowra und Canowindra westlich der Metropole Sydney, berichtete der Sender 9News. Australische Wissenschaftler haben immer wieder davor gewarnt, dass die Klimaerwärmung das Risiko von Naturkatastrophen erhöht.