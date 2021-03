In der Nähe von Sydney an Australiens Ostküste regnet es seit Tagen Rekordmengen, hunderte Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Für das Wochenende warnen die Behörden vor gefährlichen Sturzfluten. Auch bei den Coronaimpfungen könnte es durch das Extremwetter zu Verzögerungen kommen.

An der Ostküste Australiens im Bundestaat New South Wales haben sich hunderte Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Die Behörden warnten die Bevölkerung wegen heftiger Niederschläge vor "potenziell lebensbedrohlichen Sturzfluten" in tiefer gelegenen Gebieten. Nach Polizeiangaben kamen bereits hunderte Menschen in Notunterkünften nördlich von Sydney unter, weitere könnten folgen.

Die Meteorologiebehörde meldete Überschwemmungen, die das Rekordhochwasser von 2013 am Fluss Hastings bei Port Macquarie nördlich von Sydney übertrafen. In der Region wurden demnach seit Freitagmorgen bereits Rekordregenmengen verzeichnet. Die Behörde warnte, die heftigen Niederschläge würden bis Samstag andauern und könnten zu lebensbedrohlichen Sturzfluten führen.

Der Sender "9 News Australia" berichtet von Schülern im Bundestaat New South Wales, die wegen der Überschwemmungen die Nacht in der Schulbibliothek verbringen mussten. Sei wurden mit Booten aus dem Gebäude gerettet. Auch auf die Impfkampagne des Landes könnte sich das Extremwetter auswirken, wie der "Guardian" berichtet. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte demnach, dass die Regenfälle die Lieferung von weiteren Impfdosen nach Sydney und andere Regionen von New South Wales beeinflussen würden.

Die Hochwasser- und Extremwetterwarnungen galten für weite Teil der Ostküste, von Port Macquarie bis in Regionen 500 Kilometer südlich von Sydney. Die Rettungsdienste meldeten bereits mehr als 500 Hilferufe und rückten zu etwa 180 Rettungsaktionen aus.