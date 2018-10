Panorama

Tier auf Straße festgeklebt: Autofahrer rettet gequälte Katze vor dem Tod

Unbekannte kleben auf einer stark befahrenen Straße in Oregon eine Katze auf dem Asphalt fest. Ein Autofahrer, der das gequälte Tier entdeckt, zögert nicht lange und rettet es vor dem sicheren Tod.

Es ist sieben Uhr am Morgen. Nahe Silverton im US-Bundesstaat Oregon ist Chuck Hawley wie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich entdeckt er in der Mitte einer viel befahrenen Straße etwas Ungewöhnliches, das er zunächst nicht richtig einordnen kann. Mehrere Autos sind schon über das Knäuel am Boden gefahren. Erst dann sieht er, dass es sich um ein kleines Kätzchen handelt.

"Ich hielt an und stieg aus. Als ich die Katze von der Straße aufheben wollte, merkte ich, dass sie festgeklebt war", erzählt Hawley auf seinem Facebook-Account. Mit allen vier Pfoten und dem Bauch klebt das Tier am Asphalt fest. "Ich hoffe, sie ist nur versehentlich durch Leim gelaufen", schreibt der Tierfreund. "Wahrscheinlicher ist aber, dass Tierquäler sie dort absichtlich angeleimt haben, denn es gab um sie herum keine klebrigen Pfotenspuren."

Anzeige gegen Unbekannt

Hawley löst die erst fünf Wochen alte Katze vorsichtig vom Boden und bringt sie umgehend in eine Tierklinik, in der man sie mithilfe von Mineralöl vom Leim befreit. Aber die Tierärztin stellt auch fest, dass das Katzenbaby im Nacken mehrere Wunden hat, die sie sich nicht erklären kann. Sie ist sicher, dass das Tier zuvor schon mehrfach gequält wurde.

Für Chuck Hawley ist sofort klar, dass er die Katze adoptieren möchte und nimmt sie mit nach Hause. Seine Frau gibt ihr den Namen Sticky. Laut Tierärztin wird sich das Tier wieder vollständig erholen. Hawley hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Dass der oder die Verantwortlichen gefasst werden, ist aber eher unwahrscheinlich.

Quelle: n-tv.de