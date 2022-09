Im Flugzeug braucht es sie nicht mehr, in den Zügen des Nah- und Fernverkehrs dagegen schon: eine FFP2-Maske. Mit Verweis auf die steigenden Zahlen von Angriffen auf das Zugpersonal kritisiert der Betriebsrat der Bahn-Fernverkehrssparte die neuen Gesetzesvorgaben scharf.

Der Betriebsrat der Bahn-Fernverkehrssparte fürchtet wegen der auch künftig geltenden FFP2-Maskenpflicht in den Zügen eine Zunahme von Übergriffen auf das Personal. Die Zahl der Angriffe sei bereits signifikant gestiegen, und "durch die Maßnahme der Bundesregierung wird diese Zahl weiter steigen", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Manfred Scholze den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Er bezog sich auf die Vorgabe im neuen Infektionsschutzgesetz, wonach ab dem 1. Oktober eine FFP2-Maske bundesweit im öffentlichen Personenfernverkehr vorgeschrieben ist. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske soll auch im öffentlichen Nahverkehr bleiben. Gleichzeitig fällt die Maskenpflicht in Flugzeugen. Der Bundestag hatte die neuen Regeln am Donnerstag beschlossen; der Bundesrat muss noch zustimmen.

Gerade in jüngster Zeit sei es schwieriger für das Bahnpersonal geworden, die Maskenpflicht durchzusetzen, sagte Scholze. "Es gibt viele Leute, die das jetzt nicht mehr verstehen", und das Unverständnis dürfte sich durch den Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen verstärken, warnte der Betriebsratschef. Es sei "rücksichtslos" gegenüber dem Bahnpersonal, die Maskenpflicht in den Fernzügen jetzt nicht aufzuheben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte nach der Abstimmung im Bundestags die Abschaffung der Maskenpflicht auf Flügen verteidigt. Im Gesundheitsbereich wird sie auf Arztpraxen ausgeweitet. "Wir werden diesmal besser in den Herbst hineingehen als im letzten Herbst", sagte der SPD-Politiker. Er verwies dabei auf die an Virus-Varianten angepassten neuen Corona-Impfstoffe und die Möglichkeit, bei steigenden Infektionszahlen wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen und in Außenbereichen zu verordnen. "Ich hoffe, dass dies der letzte Winter mit Schutzmaßnahmen ist", sagte er und verwies auf Forschungen an einer Impfung, die eine Infektion ganz verhindern soll.