Ein ICE in voller Fahrt - Schäden an Schienen können verheerende Folgen haben. (Archivbild)

Am Morgen bemerkt ein Lokführer auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt Veränderungen. Schnell steht fest: An den Schienen fehlen Schrauben. Ob sie absichtlich entfernt wurden, ist unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Fest steht: Für die Reisenden gibt es Einschränkungen.

An der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt sind fehlende Schrauben an den Schienen entdeckt worden. Das erklärte die Polizei in Wiesbaden. Von einem Anschlagsversuch wollte ein Sprecher zunächst nicht sprechen. "Das ist eines der möglichen Szenarien, wir ermitteln in alle Richtungen."

Die Schäden wurden nach Auskunft der Polizei festgestellt, als ein Zug über den Abschnitt bei Niedernhausen nördlich von Wiesbaden fuhr. Der ICE-Lokführer habe am frühen Morgen beim Fahren auf der Brücke Veränderungen bemerkt, hieß es. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Schrauben vorsätzlich gelöst worden seien, ermitteln nun mehrere Polizeibehörden. Es sei kein Zug entgleist, es sei auch niemand verletzt worden.

Wegen der Schäden wurde die Strecke gesperrt. Züge fielen aus oder mussten umgeleitet werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Das Unternehmen erklärte, es seien Techniker vor Ort. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in die Nachtstunden dauern.

Bei Twitter hatte die Bahn am Vormittag von Vandalismus berichtet. In Limburg Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen werde derzeit nicht angehalten, erklärte der Konzern. Ersatzweise soll dies in Koblenz sowie Bonn Hauptbahnhof und Bonn-Beuel geschehen. Es müsse mit Verspätungen von voraussichtlich eineinhalb Stunden gerechnet werden. Betroffen sind neben den ICE-Zügen, die über Frankfurt und Köln fahren, auch diejenigen, die von Köln über Wiesbaden und Mannheim nach Stuttgart unterwegs sind.