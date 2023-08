Bereits im Juli wird die Leiche eines seit Jahren vermissten Bergsteigers auf einem Gletscher geborgen. Nun findet ein Bergführer erneut einen Toten in den schmelzenden Eismassen in Tirol. Es handelt sich vermutlich um einen 37-jährigen Österreicher, der seit 2001 verschwunden ist.

Mit dem Fund einer Leiche auf einem Tiroler Gletscher ist laut der österreichischen Polizei wahrscheinlich ein Vermisstenfall aus dem Jahr 2001 geklärt. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Bergführer die sterblichen Überreste östlich des Großvenediger-Gipfels in etwa 2900 Meter Seehöhe. Nur wenige Meter entfernt wurde ein Rucksack mit einer Bankkarte und einem Führerschein entdeckt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Behörden davon aus, dass es sich um einen damals 37-jährigen Österreicher handelt, der vor 22 Jahren auf dem Gletscher in der Nähe von Matrei eine Skitour unternahm und dabei verunglückte. Ein DNA-Gutachten zur endgültigen Identifizierung der Leiche wird laut Polizei erst in einigen Wochen vorliegen.

Das ist kein Einzelfall. Auf einem Gletscher in der Schweiz sind vor einigen Wochen die sterblichen Überreste eines deutschen Alpinisten gefunden worden. Der Mann war 1986 in der Nähe von Zermatt unterwegs gewesen und von einer Tour nicht zurückgekehrt, wie die Polizei des Kantons Wallis am Donnerstag berichtete. Er wurde seitdem vermisst.

Eine Suche nach dem Deutschen blieb damals erfolglos. Der Klimawandel beschleunigt das Abschmelzen der Gletscher. Immer häufiger werden Leichen von Bergsteigern gefunden, die seit Jahrzehnten vermisst werden.