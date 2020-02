Während einer Comedyshow im Berliner Tempdrom fallen vor der Veranstaltungsstätte plötzlich Schüsse, ein Mann stirbt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat - und sucht nach vier Verdächtigen.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 42-Jährigen vor dem Veranstaltungsort Tempodrom in Berlin geht die Polizei inzwischen von vier Tatverdächtigen aus. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Sie sind demnach noch immer flüchtig. Derzeit werde jedoch geprüft, ob ein in Frankfurt (Oder) festgenommener Mann zu den Mittätern zählt. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat, die weiter unklar sind. Während des Angriffs fand im Tempodrom die türkische Comedyshow "Güldür Güldür Show" statt. Beim Opfer und bei den mutmaßlichen Tätern handle es sich nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht um Besucher der Veranstaltung, sagte eine Polizeisprecherin im RBB-Inforadio. Somit stehe die Tat augenscheinlich nicht in Zusammenhang mit der Show.

Die Schüsse fielen am Freitagabend gegen 23 Uhr vor der Veranstaltungsstätte in der Möckernstraße im Stadtteil Kreuzberg. Ein 42-jähriger Türke wurde dabei getötet, vier weitere türkischstämmige Personen wurden verletzt. Drei befinden sich in einem stabilen, eine in einem kritischen Zustand. Laut "Tagesspiegel" wurde den Opfern gezielt in die Beine geschossen, dem tödlich getroffenen Opfer ganze sechs Mal. Der Tote soll noch im Laufe des Tages obduziert werden. Weil am Tatort Hülsen von zwei verschiedenen Kalibern gefunden wurden, gehe man von mehreren Schützen aus.

Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise schreibt, geht die Polizei von vier türkischstämmigen Tatverdächtigen aus. Polizeibeamte seien bereits vor der Tat in unmittelbarer Nähe des Tatorts gewesen - sonst hätte es womöglich noch mehr Todesopfer geben können. Das Gebiet wurde nach den Schüssen weiträumig abgesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, Beamte mit Maschinenpistolen sicherten den Ort des Geschehens. Die Besucher der Veranstaltung im Tempodrom wurden über Seiten- und Hinterausgänge aus dem Gebäude gebracht. Es sei alles sehr kontrolliert und ohne Panik abgelaufen. Die Besucher hätten von den Geschehnissen größtenteils nichts mitbekommen.