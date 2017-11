Panorama

Adventsmarkt läuft aus dem Ruder: Betrunkene Lehrerin verletzt Schüler am Hals

Eigentlich wollen die Kinder einer Volks- und Mittelschule den Beginn der Weihnachtszeit mit einem Adventsmarkt feiern, doch auf dem Fest kommt es zum Eklat. Eine Lehrerin will offenbar mit Gewalt einen Streit schlichten - wohl auch, weil sie deutlich alkoholisiert ist.

Auf dem Adventsmarkt einer Volks- und Mittelschule in Poing bei München ist es am vergangenen Abend offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die "Bild" berichtet, soll eine betrunkene Lehrerin mehrere Schüler am Hals verletzt haben.

Demnach entwickelte sich zwischen drei Jungen im Alter zwischen acht und neun Jahren ein Streit. Laut Polizei sollen die Schüler "auffallend durchs Schulhaus gerannt sein" und dabei bereits vom Hausmeister ermahnt worden sein, dies zu unterlassen, heißt es in dem Bericht. Die Lehrerin soll die drei besagten Kinder dann wohl nochmals zur Rede gestellt haben. Dabei habe sie "nach bisherigem Kenntnisstand die Kinder kurz am Hals gepackt und geschubst", wie es seitens der Polizei heißt.

Laut "Bild" erlitten die drei Kinder Hautrötungen im Nackenbereich und liefen weinend zu ihren Eltern, die umgehend die Polizei alarmierten. Anschließend wurden sie auf Wunsch der Eltern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord teilte der Zeitung mit: "Die Lehrerin war deutlich alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen." Die Polizei ermittelt demzufolge nun wegen Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Quelle: n-tv.de