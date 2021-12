Der für diese Jahreszeit ungewöhnliche Super-Taifun "Rai" hinterlässt auf mehreren philippinischen Inseln kaum mehr als Trümmer. Nach und nach wird das Ausmaß deutlich. Insgesamt 23 Todesopfer beklagt das südostasiatische Land im Pazifik.

Die Zahl der Todesopfer durch den Super-Taifun "Rai" auf den Philippinen hat sich auf 23 erhöht. Unter anderem wurden nun auch von den Inseln Mindanao und Dinagat Todesopfer vermeldet. Nach Angaben der nationalen Katastrophenbehörde wurden mehr als 18.000 Einsatzkräfte für Such- und Rettungsmaßnahmen in den am schwersten betroffenen Regionen mobilisiert. Vor allem auf der Ferieninsel Siargao sowie der nördlichen Spitze der Insel Mindanao seien "schwere Schäden" entstanden.

Der Taifun hatte am Donnerstag und Freitag auf mehreren Inseln im Süden des Landes gewütet, Stromleitungen wurden abgerissen und zahlreiche Dörfer überflutet. Mehr als 300.000 Menschen mussten ihre Häuser zwischenzeitlich verlassen. Der Chef des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes auf den Philippinen, Alberto Bocanegra, warnte, dass sich die Unterbrechung der Stromversorgung auf die Wasserversorgung auswirken werde, was Bedenken hinsichtlich Hygiene und Krankheiten aufkommen lasse.

"Rai" war am Donnerstag auf Siargao auf Land getroffen. Angesichts von Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde wurde er als Super-Taifun eingestuft. Laut philippinischer Meteorologiebehörde schwächte "Rai" sich am Freitag auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde ab und bewegte sich in Richtung der bei Touristen beliebten Insel Palawan. Von dort zog er in der Nacht zum Samstag Richtung Südchinesisches Meer und Vietnam weiter.

Taifun "Rai", von den Einheimischen als "Odette" bezeichnet, traf die Philippinen zum Ende der Taifun-Saison. Die meisten heftigen Wirbelstürme entwickeln sich zwischen Juli und Oktober. Ein Super-Taifun entspricht in den USA einem Hurrikan der Kategorie fünf. Weltweit ereignen sich in der Regel etwa fünf Stürme dieser Stärke pro Jahr.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich 20 Stürmen und Taifunen heimgesucht, die Ernten, Häuser und Infrastruktur in ohnehin strukturschwachen Gebieten zerstören. Durch den Klimawandel und die damit steigenden Meerestemperaturen nehmen Wirbelstürme in ihrer Zahl und Intensität zu. Die Philippinen gelten daher als eines der am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffenen Länder der Welt.

Der stärkste jemals registrierte Zyklon auf den Philippinen war der Super-Taifun "Haiyan". Durch den Sturm 2013 gab es mehr als 7300 Tote und Vermisste.