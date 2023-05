Brandkatastrophe in Hostel in Neuseeland

Mindestens sechs Todesopfer Brandkatastrophe in Hostel in Neuseeland

Mitten in der Nacht bricht in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington ein Feuer aus. Gut 90 Gäste und Angestellte halten sich zu der Zeit in dem Gebäude auf. Mindestens sechs von ihnen können sich nicht retten, es gibt noch zahlreiche Vermisste.

Bei einem Großbrand in einem Hostel im Zentrum der neuseeländischen Hauptstadt Wellington sind in der Nacht (Ortszeit) mindestens sechs Menschen gestorben. 52 Menschen seien bisher gerettet worden, mehrere von ihnen vom Dach des Gebäudes, teilte die Feuerwehr mit. Dutzende Menschen würden jedoch noch vermisst.

Laut einem Sprecher von Feuerwehr und Rettungskräften befanden sich bei Ausbruch des Brandes etwa 90 Menschen in dem Hostel. "Ich muss mit Bedauern berichten, dass es sich um einen Vorfall mit mehreren Todesopfern handelt", sagte der Leiter der Feuerwehr von Wellington, Nick Pyatt. Es sei tragisch für alle Beteiligten. "Das ist unser schlimmster Albtraum", so Pyatt. "Schlimmer kann es nicht werden." Der Brand sei "eine absolute Tragödie", erklärte Neuseelands Regierungschef Chris Hipkins. Es sei "wahrscheinlich" von weiteren Toten auszugehen. Hipkins zufolge wohnten viele Schichtarbeiter in dem Hostel, weswegen unklar sei, wieviele Menschen sich darin aufhielten, als das Feuer ausgebrochen sei.

Sechs Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsnotdienstes in Wellington mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Weitere 15 Menschen wurden vor Ort medizinisch behandelt. 80 Feuerwehrleute waren mit 20 Löschzügen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Anzahl der Todesopfer kann nach Polizeiangaben erst nach Betreten des Gebäudes festgestellt werden. Eine Sprinkleranlage soll es in dem Hostel nicht gegeben haben.