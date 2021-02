Nach der Explosion einer mutmaßlichen Paketbombe in einer Lidl-Zentrale in Neckarsulm sind drei Mitarbeiter verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei rätselt noch über die Hintergründe der Tat.

In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm hat es nach Polizeiangaben eine Explosion gegeben. Wie die "Heilbronner Stimme" berichtet, soll es sich dabei um eine Briefbombe handeln. Andere Medien berichteten von einer Paketbombe. Drei Mitarbeiter wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Person sei schwer verletzt, hieß es in dem Bericht weiter.

Polizei und Rettungskräfte sind demnach mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Mehr als 100 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert, Seelsorger kümmern sich um die Mitarbeiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist der Hintergrund unklar.

Laut "Bild"-Zeitung ereignete sich die Explosion gegen 15 Uhr. Ein Bombenentschärfungskommando soll das Gebäude durchkämmen, heißt es weiter. Die Explosion habe stattgefunden, nachdem ein Mitarbeiter ein Paket geöffnet hatte. Den Polizeibehörden sei nicht bekannt, dass das Unternehmen zuvor bedroht oder erpresst worden sei, hieß es weiter.

Bereits am Dienstag war laut "Heilbronner Stimme" in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ebenfalls ein Paket für eine Explosion verantwortlich. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar, ebenso die Hintergründe des Vorfalls in Neckarsulm.