Wenn schon Twitter-Accounts hacken, dann doch gleich die ganz prominenten, dachte sich eine Gruppe, und schlug zu. Über Konten von Obama, Musk, Kanye West und anderen gelangten sie an Hunderttausende Dollar Kryptowährung. Jetzt gesteht ein Beschuldigter die Tat.

Ein britischer Staatsbürger hat eingeräumt, an Hackerangriffen auf mehr als 130 Twitter-Konten beteiligt gewesen zu sein, darunter auf die des früheren US-Präsidenten Barack Obama und des Twitter-Chefs Elon Musk. Vor einem Gericht in New York gab er zu, Teil einer Hacker-Gruppe gewesen zu sein, die im Jahr 2020 zudem 794.000 Dollar (rund 724.000 Euro) in Kryptowährung stahl.

Der 23-jährige Joseph O'Connor war im Juli 2020 zusammen mit einer Hackergruppe in bekannte Twitter-Accounts von Unternehmen und Prominenten eingedrungen, darunter die des US-Technologieriesen Apple und des Fahrdienstleisters Uber. Auch der Musiker Kanye West, Ex-Präsident Barack Obama und der Unternehmer Elon Musk waren betroffen. Die Gruppe bat anschließend deren Follower um die Kryptowährung Bitcoin und versprach, das Geld für sie zu verdoppeln.

2019 hatte die Gruppe zudem eine als "Sim-Swap-Betrug" bekannte Methode genutzt, um in zwei Accounts von Medienstars in den Online-Netzwerken einzubrechen und damit gedroht, private Fotos und andere Informationen zu veröffentlichen. Dieselbe Methode nutzten die Hacker, um 794.000 Dollar in digitaler Währung von einer New Yorker Kryptowährungsfirma zu erbeuten.

O'Connor, der den Online-Namen "PlugwalkJoe" benutzte, war nach Angaben des US-Justizministeriums im Juli 2021 in Spanien verhaftet und Ende April an die USA ausgeliefert worden. Er gestand etliche Vergehen wie Erpressung, Stalking und Geldwäsche ein. Im Juli 2021 war der mutmaßliche Anführer der Hacker-Gruppe, der damals 17-jährige Graham Ivan Clark, in den USA bereits zu drei Jahren in Jugendhaft verurteilt worden.