Gespenstische Leere in Wuhan: In den Straßen der Millionenmetropole ruht der Verkehr.

Die Zahl der Infizierten in China steigt, in Deutschland laufen Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung betroffener Staatsbürger. Per Flugzeug sollen China-Reisende bei Bedarf aus abgeriegelten Epidemiegebieten ausgeflogen werden.

Die Bundesregierung erwägt angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas.

Wie ausgestorben: Blick aus der Vogelperspektive auf einen Kreisverkehr in Wuhan. (Foto: imago images/Xinhua)

In Berlin kam zu Wochenbeginn ein eigens eingerichteter Krisenstab zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Andere Länder wie Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits in die Wege geleitet.

Das Auswärtige Amt geht derzeit von einer zweistelligen Anzahl von Deutschen in der besonders betroffenen Region aus. Aufgetreten war das neuartige Coronavirus zuerst in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan. Um die Infektionswelle einzudämmen, haben die chinesischen Gesundheitsbehörden in der umliegenden Provinz Hubei strikte Reisebeschränkungen verhängt.

Alle Verbindungen per Bus, Bahn und Flugzeug von und nach Wuhan sind derzeit gesperrt. In besonders betroffenen Städten wie Wuhan wurde sogar der private Autoverkehr behördlich untersagt. "Die Bundesregierung steht im engen Kontakt mit den chinesischen Behörden und prüft intensiv Möglichkeiten der Unterstützung für die Deutschen, die sich derzeit in der Provinz aufhalten", teilte das Auswärtige Amt mit.

Arbeiten unter erschwerten Bedingungen: Mit einem Filzstift notiert das medizinische Personal in einem Krankenhaus in Wuhan den Namen eines Kollegen auf dessen Rücken. (Foto: imago images/Xinhua)

Wenn sich eine "Möglichkeit zur Ausreise" ergebe, würden die bei den deutschen Botschaften und Konsulaten vor Ort registrierten Staatsbürger "umgehend informiert", hieß es. Eine reguläre Ausreise aus den unter Quarantäne stehenden Städten und Regionen sei "derzeit nicht möglich". Auch andere Provinzen Chinas haben Einschränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit unterschiedlichen Ausmaßes verhängt. Davon könne zunehmend auch der Fernreiseverkehr betroffen sein, warnte das Auswärtige Amt.

Die deutschen Auslandsvertretungen in China rufen Reisende aus Deutschland dazu auf, sich in die deutsche Krisenvorsorgeliste "Elefand" einzutragen, auf einen ausreichenden Reisekrankenversicherungsschutz zu achten und alle "nicht zwingenden Reisen nach China" zu verschieben. Durch die "enorme Beanspruchung des Gesundheitssystems" könne es zu "Einschränkungen bei der allgemeinmedizinischen Versorgung" kommen. Für China und die Provinz Hubei gibt es zudem eine überarbeitete Reisewarnung.