Ein Rätsel um den Ausbruch des tödlichen Coronavirus in China scheint gelöst: Forscher finden den mutmaßlichen Überträger des Erregers - nach genetischen Analysen handelt es sich dabei um zwei giftige Schlangenarten. Und womöglich hat der Mensch zur Entstehung des Virus beigetragen.

Der Ursprung des neuartigen Coronavirus, das eine Epidemie mit bisher 17 Toten in China ausgelöst hat, ist womöglich gefunden: Chinesische Forscher haben zwei Tierarten identifiziert, von denen aus der Erreger auf den Menschen übergesprungen sein könnte. Bei beiden handelt es sich um Schlangen - um die Chinesische Kobra und den sogenannten Vielgebänderten Krait.

Besonders der Vielgebänderte Krait gilt als äußerst giftig, sein Biss kann für Menschen tödlich sein. Die ebenfalls giftige Chinesische Kobra zählt zu den am weitesten verbreiteten Giftschlangen in China. Beide Arten sind vor allem im Südosten Chinas beheimatet.

Anhand von Virusproben, die infizierten Patienten entnommen wurden, haben chinesische Forscher den genetischen Code des Erregers bestimmt, bei dem es sich um eine beim Menschen zuvor unbekannte Virusart aus der Familie der Coronaviren handelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatten dem Virus den vorläufigen Namen 2019-nCoV gegeben. Es ist eng verwandt mit dem Sars- und Mers-Virus, welche beiden in den vergangenen 17 Jahren zwei Pandemien mit jeweils Hunderten Toten ausgelöst hatten.

Die Forscher um Wei Ji von der Universität in Peking haben für ihre im "Journal of Medical Virology" veröffentlichte Studie das Genom von insgesamt fünf Proben von 2019-nCoV mit 217 ähnlichen Viren verglichen, die einer Vielzahl von Tierarten entnommen worden waren. Die genetischen Analysen ergaben zum einen, dass das neue Virus Ähnlichkeit mit bereits in Fledermäusen gefundenen Viren aufweist. Allerdings kämen in genetischer Hinsicht letztendlich nur Schlangen als jene Wirte infrage, von dem der Erreger auf den Menschen übersprang.

Mischung aus Fledermaus- und Schlangenviren?

2019-nCoV könnte auch eine Vermischung aus Fledermaus- und Schlangenviren sein, mutmaßt Gesundheitsforscher Peter Rabinowitz von der University of Washington in Seattle gegenüber "New Scientist". Dies könne dann geschehen, wenn Arten dieser Tiere nah beieinander gehalten würden, wie es auf Handelsmärkten der Fall sein könne. Der Mensch hätte demnach also zur Erschaffung des Virus in gewisser Hinsicht selbst beigetragen.

Auch laut den Forschern um Wei Ji decken sich die genetischen Analysen mit den Erkenntnissen über den Ausbruchsort der Virus-Epidemie: einem Fisch- und Geflügelmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan. Denn dort würden neben anderen Nutztieren auch Wildtiere wie Schlangen und Fledermäuse zum Kauf angeboten. Die Forscher vermuten, dass das Virus beim direkten Kontakt von Menschen mit infizierten Schlangen übertragen wurde.

Die Krankheit brach erstmals Ende Dezember in Wuhan aus. Der Handelsmarkt wurde bereits Anfang Januar geschlossen. Mittlerweile hat die chinesische Regierung praktisch auch ganz Wuhan abgeriegelt. Das Virus hat sich aber mittlerweile in großen Teilen Chinas und auch über die Landesgrenzen hinaus verbreitet. Die Krankheit ist bereits in Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand und den USA nachgewiesen worden.

Weil immer mehr Menschen mit Grippesymptomen auf das neue Virus getestet werden, nimmt die Zahl der bestätigten Fälle weiter zu. Bis zuletzt wurde das Virus bei 571 Menschen nachgewiesen, wie die chinesische Gesundheitsbehörde berichtete. Darunter sind demnach 95 schwere Fälle, die alle in der Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan liegen.