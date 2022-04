Eine Boeing 737-800 der China Eastern Airlines stürzt unter noch immer ungeklärten Umständen kurz nach dem Start in Kunming ab. Die Fluggesellschaft zieht zunächst alle Exemplare des Boeing-Modells aus dem Verkehr. Nach eingehender Überprüfung heben sie jetzt wieder ab.

Wenige Wochen nach dem Absturz einer Passagiermaschine hat China Eastern Airlines seine Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 wieder in Betrieb genommen. Am Sonntag startete laut der Flug-Website FlightRadar24 eine Maschine dieses Typs von der südchinesischen Stadt Kunming aus in Richtung Chengdu. Nach dem Unglück mit 132 Toten waren die 223 Boeing-Flugzeuge der chinesischen Fluggesellschaft für Sicherheitsüberprüfungen auf dem Boden geblieben.

Die Maschine mit der Flugnummer MU5735 war Ende März auf einem Flug zwischen den Städten Kunming und Guangzhou, als sie mit 132 Menschen an Bord in einer bewaldeten Bergregion abstürzte. Das Flugzeug verlor innerhalb einer Minute mehr als 6000 Meter an Höhe, bevor es vom Radar verschwand. Nach steilem Sturzflug fing sich die Maschine kurz wieder, stürzte dann aber weiter ab und schlug fast vertikal auf. Schließlich zerschellte es in einer bergigen und bewaldeten Gegend, der Aufprall löste ein Feuer aus.

Die Unglücksursache ist weiterhin unklar. Aufschluss sollen zwei Flugdatenschreiber geben, die derzeit ausgewertet werden. Das Wetter stellte nach Behördenangaben keine Gefahr dar. Während des Sinkflugs war der Kontakt zwischen Cockpit und Fluglotse abgerissen. Der Unglücksort ist nur schwer zu erreichen, mithilfe von Drohnen und Wärmebildkameras versuchten die Rettungskräfte im März, Beweise zu sichern und Überlebende zu finden. Schließlich wurden alle 123 Passagiere und neun Crewmitglieder für tot erklärt.

In China kommt es nur selten zu Flugzeugabstürzen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Zuletzt war im August 2010 ein Flugzeug von Henan Airlines in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang abgestürzt. Damals kamen 44 Menschen ums Leben, 52 überlebten das Unglück.