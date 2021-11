Als nach einem dreistündigen Flug von Istanbul nach Hamburg alle Passagiere aussteigen, bleibt ein Mann reglos auf seinem Platz sitzen. Der 51-Jährige ist während des Fluges gestorben. Tage nach dem Vorfall wird bekannt, dass der Tote mit Sars-CoV-2 infiziert war.

Am Hamburger Flughafen ist ein Flugzeug mit einem toten Passagier an Bord gelandet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag vergangener Woche und betraf einen Flug von der Türkei in die Hansestadt, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Es sei von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Demnach starb der 51-jährige Passagier offenbar während des Flugs.

Laut "Hamburger Abendblatt" war der leblose Fluggast erst nach der Landung aufgefallen, nachdem alle übrigen Passagiere den aus Istanbul kommenden Airbus der "Pegasus Airlines" verlassen hatten. Die Hamburger Polizei leitete nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren ein, um ein etwaiges Verbrechen auszuschließen. Es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden, es sei von einem natürlichen Tod auszugehen. Dem Zeitungsbericht zufolge hatte der Mann mehrere schwere Vorerkrankungen.

Nach Angaben der Beamten wurde bei dem Verstorbenen im Lauf der Untersuchungen außerdem eine Corona-Infektion nachgewiesen. Aus diesem Grund sei auch die Gesundheitsbehörde informiert worden. Wieso der Mann, der Medienberichten zufolge in Schleswig-Holstein lebte, trotz seiner Infektion die Flugreise überhaupt antreten konnte, wird derzeit noch ermittelt. Normalerweise ist ein vollständiger Impfschutz, ein Genesenen-Nachweis oder ein aktueller Test vor Reiseantritt obligatorisch.