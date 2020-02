Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina und Hongkong liegt bei mindestens 722.

In der chinesischen Provinz Hubei wird bei immer mehr Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Die Todesfälle infolge der Krankheit überschreiten mittlerweile das Ausmaß der Sars-Epidemie, die bereits 17 Jahre zurückliegt.

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus hat erneut deutlich zugenommen. Wie die nationale Gesundheitskommission mitteilte, starben seit dem Vortag 86 Menschen an den Folgen der Infektion - bis auf fünf alle in der zentralchinesischen Provinz Hubei.

Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina und Hongkong stieg damit auf mindestens 722 - mehr als bei der Sars-Epidemie 2002/2003. Durch die ebenfalls durch ein Coronavirus übertragene Atemwegserkrankung Sars waren damals in Festlandchina und Hongkong fast 650 Menschen gestorben.

Nach Angaben der Kommission wurden seit Freitag weitere 3399 Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in China wuchs damit auf mehr als 34.500. Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte der Erreger seinen Ausgang genommen.

Von China aus hat sich das Coronavirus in mehr als zwei Dutzend weitere Länder ausgebreitet. In Deutschland gibt es inzwischen 14 bestätigte Ansteckungsfälle.