So sieht es in der Nacht in Halver aus. Die Pegel sinken langsam, heißt es vom Landkreis.

Die Behörden warnen die Anwohner der Volme, die unteren Etagen ihrer Häuser vorsichtshalber zu verlassen. Es drohen Überschwemmungen. In der Nacht pumpt die Feuerwehr im Märkischen Kreis zahlreiche Keller leer. Unter anderem mit Sandsäcken kann sie Schlimmeres verhindern.

Starke Regenfälle haben im Nordwesten des Sauerlands in Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. In der Nacht habe es im Märkischen Kreis bislang 480 Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle am frühen Morgen. Die Feuerwehr habe etwa vollgelaufene Keller auspumpen müssen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der Regen führt auch in Altena zu überschwemmten Straßen. (Foto: dpa)

Der Märkische Kreis hatte zuvor wegen des Dauerregens vor Hochwasser wegen übertretender Bäche und kleinerer Flüsse sowie vor Überflutungen von Straßen gewarnt. Der Schwerpunkt war nach Angaben des Märkischen Kreises der Halver Ortsteil Oberbrügge. Der Fluss Volme sei zwar zwischenzeitlich über die Ufer getreten. Die Situation entspannte sich demnach in der Nacht aber wieder. Die Feuerwehr habe mit Sandsäcken und Pumpen erheblichen Schaden abgewendet, wurde Kreisbrandmeister Michael Kling vom Kreis auf deren Facebook-Seite zitiert.

Hier ist die Feuerwehr auf einer überfluteten Straße in Hagen im Einsatz. (Foto: dpa)

Zuvor hatten die Behörden die Menschen, die an der Volme leben, dazu aufgerufen, sich nicht in den unteren Etagen oder Kellerräumen ihrer Wohnhäuser aufzuhalten. Außerdem sollten sie die Elektrogeräte dort vom Strom trennen. Wer wollte, konnte sich auch im Bürgerhaus des Ortsteils aufhalten. Zwischenzeitlich hätten dort etwa 30 Menschen Zuflucht gesucht. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Am Donnerstagabend waren auch etwa in Hagen, Altena und Kierspe mehrere Straßen wegen der schnell steigenden Pegelstände der Flüsse Lenne und Kerspe gesperrt worden. Der Deutsche Wetterdienst hatte für einzelne Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen vor ergiebigem Dauerregen und möglichen Überflutungen gewarnt. Die Warnung wurde am frühen Freitagmorgen aufgehoben.

Die Feuerwehr hat in Solingen einen Damm aus Sandsäcken gebaut. (Foto: dpa)

Auch in Solingen im Bergischen Land gab es in der Nacht Hochwasseralarm. Die Lage an der Wupper stabilisierte sich jedoch wieder. Es sei zu keinen akuten Einsatzstellen mehr für die Feuerwehr gekommen, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Pegelstände seien engmaschig in Kontrolle. "Es geht auf jeden Fall noch nicht in die schlechtere Richtung". Seinen Angaben zufolge war in der Nacht lediglich ein Wehr mit Treibgut vollgelaufen, das durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder freigeräumt wurde. Wie der Wupperverband auf seinem Hochwasserportal mitteilte, erreichte das Wasser gegen 1.05 Uhr seinen höchsten Stand von etwa 330 Zentimetern. Dieser war laut dem Portal in den darauffolgenden viereinhalb Stunden aber wieder um circa 20 Zentimeter gesunken.