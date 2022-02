Das Sturmtief über Deutschland sorgt für Chaos im Fernverkehr der Deutschen Bahn. In zahlreichen Bundesländern wird der Zugverkehr eingestellt. Auch viele Flüge fallen aus.

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher. "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr."

Das betrifft Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugausfällen und Verspätungen. In Niedersachsen sei aufgrund der Sturmschäden südlich von Hamburg kein Zugverkehr möglich. Wegen des noch andauernden Sturms ist mit weiteren Störungen zu rechnen.

Die Deutsche Bahn arbeitet daran, Störungen zu beseitigen. Bahnreisenden steht für Informationen die kostenlose Hotline unter 08000 99 66 33 zur Verfügung.

Flüge annulliert

Am Flughafen Hamburg fallen wegen des Sturmtiefs "Ylenia" rund ein Dutzend Flüge aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istanbul, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Dies seien Flüge verschiedener Airlines. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.´

Die Lufthansa hatte in der Nacht bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass sie vorsorglich 20 Flüge gestrichen habe. Darüber hinaus sollen bislang keine Flüge gestrichen werden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Fluggästen empfahl das Unternehmen, sich auf der Website über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Schwebebahn betroffen

Wegen des Sturmtiefs "Ylenia" stürzte in der Nacht auch ein etwa 40 Meter hoher Baum um und fiel auf die Schienen der Wuppertaler Schwebebahn. Die Feuerwehr war mit einem Kran- und einem Leiterwagen im Einsatz und zersägte den Baum noch in der Nacht. Nun wollen Statiker prüfen, ob die Schwebebahn planmäßig an der Stelle fahren kann.

Die Unwettergefahr gilt für ganz Deutschland insbesondere am Vormittag, wenn auf den Bergen und an der See weitere Orkanböen von um die 120 Stundenkilometer und mehr drin sind. Auch im Flach- und Binnenland sind einzelne Orkanböen nicht ganz auszuschließen, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander warnt. Zumindest muss mit schweren Sturmböen um die 100 Stundenkilometer gerechnet werden. Nachmittags beruhigt sich die Lage im Westen und Süden, während die Sturmgefahr in Nordosthälfte noch groß bis sehr groß bleibt.