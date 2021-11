Deutscher Forscher und Tochter in Paraguay getötet

Vor Tod gefoltert Deutscher Forscher und Tochter in Paraguay getötet

Der Fund eines Mammutskeletts macht den Forscher Bernard von Bredow in den 1970er Jahren bekannt. Fortan widmet sich der deutsche Archäologe seinem Urzeitmuseum, 2016 wandert er schließlich aus. Nun wird in Paraguay seine Leiche gefunden - und die seiner Tochter.

Der Archäologe Bernard von Bredow ist in Paraguay zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter ermordet worden. Die beiden Leichen wurden bereits am 22. Oktober im Anwesen der Familie in Areguá gefunden, wie örtliche Zeitungen berichten. Der 62-jährige von Bredow soll vor seinem Tod zudem gefoltert worden sein, ehe er mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde.

Die Polizei geht von Raubmord aus. Im Haus verteilt wurden zahlreiche Blutspuren gefunden, was den Verdacht untermauere, dass die Angreifer ihre Opfer vor dem Tod nach Geld oder Vermögenswerten suchen ließen. Anschließend seien von Bredow und seine Tochter erschossen worden.

Der Forscher war vor vier Jahren nach Paraguay ausgewandert, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Ein Freund habe die Leichen entdeckt, berichtet die "Bild"-Zeitung. "Bernard hatte keine Feinde in Paraguay. Er war beliebt und wurde bewundert, weil er so gebildet war", wird er von der Zeitung zitiert.

Bereits mit 16 Jahren wurde von Bredow bundesweit bekannt, nachdem er 1975 Teile eines Mammutskeletts im bayerischen Chiemgau entdeckt hatte. Das vollständige Skelett wurde zehn Jahre später geborgen. Der Archäologe präsentierte seine Funde in seinem Urzeitmuseum in Siegsdorf.