EU-Haftbefehl aus Italien: Deutschland liefert mutmaßliche Mafiosi aus

Die bei einer Razzia gegen die süditalienische 'Ndrangheta gefassten Verdächtigen werden nach Italien überstellt. Sie waren in verschiedenen Bundesländern festgenommen worden. Gegen sie liegen europäische Haftbefehle vor.

Die elf in Deutschland gefassten Mafia-Verdächtigen sollen so schnell wie möglich nach Italien überstellt werden. "Es gibt noch keinen genauen Termin, aber es sollte nicht lange dauern", sagte ein Sprecher der Carabinieri im süditalienischen Crotone.

Die Polizei hatte am Dienstag bei einer Razzia gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta in mehreren deutschen Bundesländern elf mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Die Verdächtigen sind laut Bundeskriminalamt zwischen 36 und 61 Jahre alt und wurden in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen gefasst.

Ihnen wird unter anderem Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen. Die italienischen Ermittler hatten bei den deutschen Behörden um Rechtshilfe gebeten.

Gegen die Verdächtigen lagen dem BKA zufolge EU-Haftbefehle vor. Die Aktion in Deutschland stand in Zusammenhang mit einer Razzia gegen den 'Ndrangheta-Clan Farao-Marincola, bei der ebenfalls am Dienstag rund 160 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen wurden.

Quelle: n-tv.de