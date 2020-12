Die Gesundheitsbehörden der 16 Bundesländer übermitteln den höchsten Zuwachs an neu gemeldeten Todesfällen innerhalb eines Tages. Demnach sind weitere 802 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen liegt weiter bei über 30.000.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist in Deutschland um 802 auf 25.417 gestiegen. Das ist der bislang höchste Tageszuwachs der von ntv.de ausgewerteten Angaben der Landesbehörden seit Beginn der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Dienstag zwar auf Basis des elektronischen Meldesystems mit 952 übermittelten Todesfällen einen höheren Wert verzeichnet, allerdings waren an jenem Tag Nachmeldungen aus Sachsen enthalten.

Bei der Zahl der gemeldeten Infektionen in Deutschland kamen 30.656 neue Fälle hinzu. Dies ist der bislang zweithöchste Tageszuwachs seit Beginn der Pandemie. Das bisherige Tagesmaximum war mit 31.051 Fällen am gestrigen Donnerstag erreicht worden. Insgesamt haben sich bislang 1.458.070 mit dem Virus angesteckt. Als aktuell infiziert gelten rund 361.500 Personen.

Die Fallzahlen entwickelten sich im Vergleich zum Vortag leicht rückläufig. Die Gründe dafür sind noch unklar. Auffällig jedoch ist, dass mehrere Regionen in Hessen diesen Freitag keine Fallmeldungen an die Landesbehörde übermittelten. Betroffen waren der Landkreis Gießen, der Main-Taunus-Kreis und der Wetteraukreis. Alle drei Regionen weisen bei der Sieben-Tage-Inzidenz derzeit noch Werte weit über 100, teils sogar über 200 auf.

Zehn der 16 Bundesländer verzeichneten bei den neu gemeldeten Corona-Fällen Zuwächse im vierstelligen Bereich. Den höchsten Wert erreichte erneut Nordrhein-Westfalen mit 6506 neu gemeldeten Infektionen, gefolgt von Bayern mit 5278, Baden-Württemberg mit 4284 und Sachsen mit 3412.

Die Ansteckungsrate (R-Wert) wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 0,96 angegeben (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass im Durchschnitt 100 Infizierte 96 weitere Menschen mit Sars-CoV-2 anstecken. Der 7-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 1,05 (Vortag: 0,97). Laut Divi-Register werden in Deutschland derzeit 4899 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 2603 davon werden beatmet. Rund 4616 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

Hinweis: Die Zahlen des RKI weichen in der Regel leicht von jenen Falldaten ab, die ntv.de täglich am Abend meldet. Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, wie sie von den Ministerien und Behörden vor Ort veröffentlicht werden. Das RKI hingegen ist an die gesetzlich vorgeschriebenen Meldewege gebunden, was zu einem zeitlichen Verzug führen kann.

Zudem bilden die jeweiligen Tageswerte unterschiedliche Erfassungszeiträume ab: Die ntv-Auswertung sammelt die jeweils bis zum Abend veröffentlichten Länderangaben und errechnet daraus einen täglichen Stand der gemeldeten Fallzahlen, der in der Regel ab 20.00 Uhr veröffentlicht wird. Das Erfassungssystem des RKI dagegen berücksichtigt eingehende Meldungen bis Mitternacht, wobei der aktuelle Datenstand dann am nachfolgenden Morgen bekannt gegeben wird.