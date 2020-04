Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Mehr als 68.000 Menschen sind inzwischen mit Sars-Cov-2 infiziert. Die meisten Fälle zählt das Bundesland Bayern. Wie wird die Kanzlerin, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten, diese Zahlen bewerten?

Nach Berechnungen von ntv.de ist die Zahl der Infektionen in Deutschland auf 68.588 gestiegen, gestern Abend lag sie noch bei etwa 67.000. Laut den aktuellen Zahlen sind insgesamt 753 Menschen an Covid-19 gestorben. Die meisten Infektionen verzeichnet Bayern mit 16.497, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (15.292) und Baden-Württemberg (13.410). Das Robert-Koch-Institut hat 67.366 Infektionen gemeldet - 5453 mehr als am Vortag.

Heute wird Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten zusammenkommen und die bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen evaluieren. Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Diese Maßnahmen dürften nun verlängert werden. Die Bundesländer haben unterschiedlich strenge Beschränkungen erlassen. Währenddessen hält sich die Debatte über eine mögliche Mundschutzpflicht in Deutschland. Die Stadt Jena hat als erste Stadt in Deutschland eine solche Pflicht-Verordnung erlassen.

Die Präsidenten von Deutschland, Jordanien, Singapur, Ecuador und Äthiopien warnen im Kampf gegen das Coronavirus vor nationalen Alleingängen und fordern eine globale Allianz. "Diese Pandemie wird kein Land verschonen, egal wie fortschrittlich seine Wirtschaft, seine Fähigkeiten oder seine Technologien sind", schreiben die fünf Präsidenten, darunter Frank-Walter Steinmeier, in einem Gastbeitrag für die "Financial Times".