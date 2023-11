Der 28. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons beginnt um 18 Uhr, und der Moderator ist sich sicher: "Gemeinsam können wir sehr, sehr viel bewegen und ganz vielen Kindern helfen!" Helfen auch Sie. Bitte.

Um 18 Uhr geht's los, der RTL-Spendenmarathon startet und wir - nein, die Kinder dieser Welt- sind angewiesen auf Ihre Mithilfe! "Spenden Sie, als gäbe es kein Morgen!", möchten wir unseren Zuschauern und Unterstützern zurufen, denn - gefühlt - gab es noch nie so viele Katastrophen gleichzeitig auf der Welt. Vielleicht früher einmal, aber garantiert ist es schon lange her, dass sie alle so nah an uns dran sind! Und nein, schenken Sie uns nicht Ihr letztes Hemd (wie Julian Nagelsmann), schenken Sie uns Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Mitgefühl - na gut, und auch ein bisschen Geld!! Und schauen Sie mal, was für tolle Projekte und großartige Patinnen und Paten am Start sind.

Annika Lau: Frauenhäuser in Deutschland

Annika Lau traf Kinder, die Unvorstellbares erlebt haben. In Deutschland. (Foto: RTL "Wir helfen Kindern")

Beim RTL-Spendenmarathon am 16. und 17. November wird Annika Lau zu Spenden aufrufen und von ihren Erlebnissen in einem Frauenhaus erzählen. Sie berichtet dann von den Geschichten der Kinder, die durch die Gewalt ihrer Väter aus ihrem Umfeld gerissen wurden – und wie die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses den Kindern bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erfahrungen helfen. Mit den gesammelten Spenden sollen in Frauenhäusern Projekte und Hilfsangebote für die von Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen ermöglicht und ausgebaut werden. 432 Gewalttaten in Partnerschaften wurden im vergangenen Jahr täglich der Polizei gemeldet. 80 Prozent der Opfer waren Frauen.

Mehr als 16.000 Kinder und Jugendliche benötigen jährlich Schutz in Frauenhäusern. Doch bis dahin haben sie Schlimmstes zu Hause erlebt, mussten mit ansehen, wie ihre Mütter geschlagen und erniedrigt wurden, haben oft selbst Gewalt erfahren. "Was die Kinder hier jetzt am meisten benötigen, ist Zuwendung. Ein behütetes Zuhause gibt es für sie nicht mehr. Sie haben alles verloren, jetzt müssen wir für sie da sein", so Annika Lau, selbst Mutter von drei Kindern. "Bitte spenden Sie!"

Wayne Carpendale: Schule in Arusha

Wann kommt er denn endlich? Die Vorfreude der Vorschulkinder in Arusha in Tansania könnte größer nicht sein: mit selbstgebastelten Schildern und voller Spannung warten sie auf Wayne Carpendale. Er ist als Projektpate von "RTL – Wir helfen Kindern" nach Tansania gereist. Der Schauspieler und Moderator möchte, dass so viele Kinder wie möglich die Chance auf ein Leben ohne Hunger, Krankheiten und Armut bekommen. "Bildung ist die Chance auf ein besseres Leben. Die Kinder wollen zur Schule gehen, sie wollen lernen. Wir müssen uns jetzt kümmern, dass sie das auch bestmöglich können! Denn: "Nur so haben sie die Chance auf eine bessere Zukunft!"

Mit dem Projekt "Schule der Zukunft", das "RTL – Wir helfen Kindern" zusammen mit help alliance gGmbh, der Hilfsorganisation der Lufthansa-Mitarbeitenden, und Mastercard, will Carpendale das ändern. Beim RTL-Spendenmarathon wird der 46-Jährige von seiner Reise nach Tansania berichten: "Ich habe in Tansania so viele Kinder gesehen, die begeistert in die Schule gehen. Diese Chance auf Bildung hat jedes Kind verdient. Schule ist nicht nur Bildung – Schule bedeutet Zukunft. Deshalb wollen wir eine neue Schule bauen. Helfen Sie uns dabei und spenden Sie!"

Riccardo Simonetti: Kambodschas Straßenkinder

Das Lachen täuscht fast: Riccardo Simonetti war extrem bewegt, als er die Straßenkinder in Kambodscha traf. (Foto: RTL "Wir helfen Kindern")

"Niemand sollte so leben müssen – vor allem keine Kinder!" Riccardo Simonetti ist sichtlich berührt, wenn er über die Kinder spricht, die allein oder mit ihren Geschwistern am Straßenrand bis spätabends Ware verkaufen und kein ungewöhnliches Bild in Kambodscha sind. "Das mit den eigenen Augen zu sehen, schockiert mich. Es stinkt, auf dem Boden liegen Rasierklingen, Spritzen und überall ist Müll. Das ist kein sicherer Ort für Kinder", so der 30-Jährige. Kinderarmut und Kinderarbeit sind allgegenwärtige Probleme in dem südostasiatischen Land. Einige Kinder halten sich nur tagsüber auf der Straße auf, andere sind gänzlich obdachlos. Einige leben sogar allein auf der Straße, da der Kontakt zu ihren Familien abgebrochen ist. Auf der Straße lauern Gefahren durch Gewalt und Ausbeutung. Auch Banden- und Drogenkriminalität sind weit verbreitet. Insbesondere Mädchen sind zusätzlich von sexueller Ausbeutung bedroht.

Riccardo Simonetti, der sonst meist bestens gelaunte Moderator, ist schockiert. Er ist nach Kambodscha gereist, steht in einem Armenviertel in Phnom Penh, zwischen Müllbergen und einfachen Hütten. Dort sitzen, schlafen und spielen Kinder. Viele sind barfuß, manche schnüffeln Klebstoff, betteln und sind verstört. Rund 20.000 Kinder, größtenteils zwischen 10 und 14 Jahren alt, verbringen ihr Leben auf der Straße. Missbrauch, Hunger und Gewalt gehören zu ihrem Alltag. Und Phnom Penh ist eine stark wachsende Stadt, die Zahl der Straßenkinder steigt ständig.

"Viele dieser Kinder hier haben keine Kindheit, sie müssen ihre Familie unterstützen und arbeiten. Für ein paar Dollar am Tag stehen sie auf der Straße und verkaufen Kleinigkeiten – anstatt in die Schule zu gehen! Das müssen wir jetzt ändern", fordert Simonetti, der auch eine bereits bestehende Anlaufstelle für Straßenkinder besucht hat. In diesen Zufluchtsorten sind sie in Sicherheit, können lernen, spielen und einfach Kind sein. Doch der Bedarf an weiteren Einrichtungen ist riesengroß. Riccardo Simonetti appelliert daher: "Hier finden die Kinder das, was ihnen auf der Straße niemand gibt: Geborgenheit. Wenn Sie wollen, dass die Straßenkinder weiterhin einen sicheren Zufluchtsort haben und es Menschen gibt, die sich um sie kümmern, dann spenden Sie bitte jetzt!"

Die Leitungen sind vom 16.11.2023 ab 18.00 Uhr bis 17.11.2023 18.30 Uhr geöffnet