Was bringt das neue Jahr? Hoffentlich überwiegend Gutes. In Deutschland wird jedenfalls vielerorts kräftig reingefeiert. Trotz Debatte über Sinn und Unsinn von Böllerei fliegen wieder Dutzende Millionen Euro in die Luft. Sei es drum: n-tv.de wünscht allen Lesern ein frohes und gesundes Jahr 2019.

Mit Partys und Feuerwerk ist in Deutschland das neue Jahr begrüßt worden. Diesmal standen die Feiern zum Jahreswechsel im Zeichen der Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Feinstaub vor allem in den Innenstädten. Die deutsche Feuerwerksbranche rechnete dennoch mit einem gleichbleibend hohen Silvesterumsatz von mehr als 130 Millionen Euro. Unter anderem hatte das Umweltbundesamt zu einem Verzicht auf privates Silvesterfeuerwerk aufgerufen.

Etliche Kommunen haben in den vergangenen Jahren Feuerwerk aus Brandschutzgründen oder Sorge vor Randale verboten. Ein allgemeines Feuerwerksverbot gilt um Kirchen, Krankenhäuser, Altersheime und brandgefährdete Gebäude. Mit strikten Kontrollen wollte die Polizei in Hannover das erstmals geplante Feuerwerksverbot in der zentralen Innenstadt durchsetzen.

Die größte Silvesterparty der Bundesrepublik stieg wieder am Brandenburger Tor in Berlin, wo Hunderttausende auf das Jahr 2019 anstießen. Auf der Partymeile herrschte bei etwa plus sieben Grad Celsius Hochbetrieb. Unter anderem sorgten DJ Bobo und Bonnie Tyler für gute Stimmung im Berliner Zentrum.

Vielerorts in der Republik sollten Polizeiaufgebote Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht vor drei Jahren verhindern. Damals waren am Dom viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden. Die Vorkommnisse machten weltweit Schlagzeilen.