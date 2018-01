Panorama

Flasche wieder da – Inhalt weg: Diebe leeren teuerste Wodka-Pulle der Welt

Rund eine Million Euro ist die Flasche Russo-Baltique-Wodka aus der Bar "Café 33" wert – und damit die wertvollste Wodka-Flasche der Welt. Vor wenigen Tagen wird sie gestohlen. Nun ist die Flasche wieder da, der Wodka fehlt allerdings.

Die in Kopenhagen gestohlene goldene Wodka-Flasche im Millionenwert ist wieder aufgetaucht. Sie sei auf einer Baustelle nördlich der dänischen Hauptstadt gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach erstem Anschein sei die Flasche intakt. Sie sei allerdings leer, sagte Sammler Brian Ingberg, aus dessen Bestand das Prachtstück in der Nacht zum Dienstag gestohlen worden war, der Zeitung "Ekstra Bladet".

Wertvoll ist der seltene Russo-Baltique-Wodka, der laut Ingberg zu den teuersten der Welt gehört, aber nicht in erster Linie wegen des Inhalts. Die Flasche bestehe aus drei Kilogramm Gold und drei Kilo Silber und habe so einen Wert von 1,3 Millionen Dollar (rund eine Million Euro), gab Ingberg an. Der Flaschen-Verschluss ziert eine Replik des Doppeladlers der Zaren. In der dritten Staffel von "House of Cards" wurde dem US-Präsidenten Frank Underwood alias Kevin Spacey aus der Flasche Wodka kredenzt. Laut Ingberg war sie die Leihgabe eines russischen Geschäftsmannes und nicht versichert.

Nach dem Diebstahl hatte der Sammler vermutet, dass der Dieb Hilfe aus der Bar hatte. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein maskierter Mann in der Nacht zum Dienstag mit einer Taschenlampe die Flaschenregale absucht, sich schließlich eine Flasche schnappt und aus der Bar "Café 33" flüchtet. "Jemand muss einen Schlüssel von jemandem erhalten haben, der vorher hier gearbeitet hat", sagte Ingberg. Laut Polizei wurde der Dieb bislang noch nicht gefunden.

Quelle: n-tv.de