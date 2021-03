Ab nächster Woche können sich Millionen Menschen in Deutschland über weniger strenge Corona-Beschränkungen freuen. Doch längst nicht in allen Landkreisen und Städten lässt das aktuelle Infektionsgeschehen Lockerungen zu. Für 60 Regionen bleibt erst einmal fast alles beim Alten.

Etwa sieben von acht Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegen zurzeit unter der für weitere Lockerungen relevanten Schwelle von maximal 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. In rund 350 von etwas mehr als 400 erfassten Regionen lag die sogenannte Inzidenz unter 100, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Als Region werden die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Berliner Bezirke definiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten am Mittwoch beschlossen, dass ab einer Inzidenz von 100 in einem Land oder einer Region etwa Einzelhandel oder Museen Termine zum Einkauf oder Besuch vergeben könnten. Für 154 Kreise und kreisfreie Städte gibt das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 an, rund 50 Regionen liegen sogar unter der Schwelle von 35.

Im Vergleich zum Vortag sinkt allerdings die Zahl der Regionen unter 50. So waren es am Mittwoch noch 161. Zugleich liegen 258 Regionen mit ihrem Fallaufkommen über diesem Schwellenwert. Über der von Bundeskanzlerin Merkel als "Notbremse" bezeichneten 100er-Marke befinden sich laut RKI-Daten aktuell 60 Städte und Landkreise.

Den Beschlüssen zufolge sollen ab einer Inzidenz von 50 weitergehende Lockerungen in Kraft treten. Ab Montag könnten in den jeweiligen Ländern oder Regionen demnach Einzelhandel oder Museen ohne Terminvergabe, aber mit Auflagen, öffnen. Bleibt die Inzidenz stabil unter 50, könnten zwei Wochen später auch Außengastronomie oder Theater ohne vorherige Terminvergabe Gäste empfangen. Und nach weiteren 14 Tagen sind generell auch Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Menschen an frischer Luft möglich.

Nur zwei Bundesländer unter Obergrenze

Unabhängig von der Inzidenz sollen ab Montag Blumenläden, Gartenmärkte oder Buchläden überall öffnen dürfen. Auch körpernahe Dienstleistungen sollen wieder erlaubt werden. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten gelockert. Ab einer Inzidenz von 35 könnten sich zwei Haushalte mit maximal zehn Personen treffen. Ansonsten spielt die 35, die bis zu den Beratungen am Mittwoch als kritische Schwelle für weitere Lockerungen galt, in den aktuellen Beschlüssen keine Rolle mehr.

Weit entfernt von Lockerungen bleibt gegenwärtig Wunsiedel im Fichtelgebirge. Der bayerische Landkreis ist die am stärksten von der Pandemie betroffene Region Deutschlands. Dem neuesten RKI-Datenstand zufolge (4. März, 3.11 Uhr) weist das oberfränkische Gebiet einen Wert von 316,6 neu registrierten Fällen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf und bewegt sich damit leicht auf die 300er-Schwelle zurück (Vortag: 323,4). Wunsiedel ist die einzige deutsche Region mit einem Fallaufkommen über 300. Dahinter folgen die bayerische Stadt Hof (292,4) und der Landkreis Hildburghausen in Thüringen (243,7).

Von den 20 Regionen mit den höchsten Werten liegen laut RKI allein neun in Bayern und sieben in Thüringen. Den aktuell größten Lichtblick gibt es laut RKI an der Mosel: Demnach weist der Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz einen einstelligen Wert (9,8) - und somit die bundesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz - auf.

In der aktuellen Virus-Lage bleibt es bei zwei Bundesländern, die sich mit ihrem Fallaufkommen unter der Obergrenze von 50 neu registrierten Infektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner bewegen. Laut RKI liegt nun Schleswig-Holstein (47,7) am deutlichsten unter der 50er-Schwelle, gefolgt von Rheinland-Pfalz (48,6). Das höchste Fallaufkommen im Ländervergleich weist weiterhin Thüringen auf. Dort ist der Wert von 124,5 auf 127,5 angewachsen. Der Freistaat liegt somit weiter als einziges Bundesland über der 100er-Marke. Besser sieht es in Baden-Württemberg und Niedersachsen aus, die sich im 50er-Bereich bewegen.