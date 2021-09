Bevor die Leiche von Gabby Petito entdeckt wird, verschwindet ihr Freund Brian Laundrie. Obwohl umfangreiche Suchmaßnahmen laufen, kommen ihm die Ermittler nicht auf die Spur. Ein Profi will ihnen nun helfen.

Auf ihrer Suche nach dem verdächtigen Freund der getöteten Gabrielle "Gabby" Petito bekommen die US-Ermittler prominente Unterstützung. Duane Lee Chapman, besser bekannt als "Dog the Bounty Hunter", hat nach eigenen Angaben bereits die Suche nach Brian Laundrie aufgenommen. In US-Medien versprach Chapman, dessen Arbeit acht Jahre in der TV-Serie "Dog - der Kopfgeldjäger" dokumentiert wurde, er wolle Laundrie vor seinem 24. Geburtstag am 18. November fassen.

Petito und Laundrie waren auf einer mehrmonatigen Tour durch die Nationalparks im Westen der USA, als Petito verschwand. Ihr Verlobter kehrte ohne sie zu seinen Eltern zurück, unternahm aber nichts, um seine 22-jährige Freundin vermisst zu melden oder zu suchen. Nachdem Petitos Eltern ihre Tochter schließlich tagelang nicht erreichen konnten und die Behörden einschalteten, verschwand Laundrie. Kurz darauf wurde Petitos Leiche gefunden. Nach der Obduktion legten sich die Ermittler fest, dass die junge Frau getötet wurde. Zur genauen Todesursache schweigen sie jedoch noch.

Seitdem wird intensiv nach Laundrie gesucht. Seine Eltern gaben an, er sei zu einer Wanderung im Carlton-Reservat aufgebrochen. Mehr als ein halbes Dutzend Strafverfolgungsbehörden helfen inzwischen bei der Suche in dem äußerst unwegsamen etwa 25.000 Hektar großen Naturschutzgebiet. Dabei kommen in dem sumpfigen Gelände, das von unzähligen Alligatoren und Krokodilen besiedelt ist, nicht nur spezielle Wasserfahrzeuge, sondern auch neueste Drohnentechnologie zum Einsatz. Die Polizei glaubt, dass Laundrie dort monatelang überleben könnte. Mittlerweile wurde auch ein Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Allerdings nicht wegen des Verdachts der Tötung Petitos, sondern weil er während der Reise fremde Geldkarten benutzt hatte.

Dog the Bounty Hunter" ist trotzdem überzeugt, dass er den 23-Jährigen finden wird. Der Reality-TV-Star wurde beobachtet, wie er an Laundries Elternhaus klopfte, wo auch das junge Paar vor seiner Reise zusammen gelebt hatte. Die Familie öffnete jedoch nicht. Der "New York Post" sagte Chapman, er habe über seine Hotline bereits Hunderte von Hinweisen erhalten. Viele deuteten darauf hin, dass Laundrie auf dem Appalachian Trail unterwegs ist, einem etwa 3500 Kilometer langen Fernwanderweg, der durch 14 US-Bundesstaaten führt. Laundrie war dort schon früher monatelang unterwegs.

Dem "Newsweek"-Magazin sagte Chapman, für eine Suche müsse er mehr über Laundries Hintergrund erfahren. Das Magazin zitiert den selbsternannten Kopfgeldjäger: "Er ging direkt nach Hause, um seinen Eltern zu erzählen, was passiert ist. Und dann ist er abgehauen." Er halte den Vermissten nicht für einen erfahrenen Kriminellen, sondern für ein "Outdoor-Kid".