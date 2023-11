FBI-Beamte griffen in New York zu, ihre italienischen Kollegen in Palermo. (Symbolbild)

Der hochkriminelle Gambino-Clan muss einen echten Aderlass verkraften: Gleich 17 Haftbefehle vollstrecken Polizisten in New York und Palermo gleichzeitig, um eine der fünf mächtigsten Mafia-Familien der USA zu treffen.

Die italienische Polizei und die US-Bundespolizei FBI sind mit Razzien gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder auf Sizilien und in New York vorgegangen. Nach Angaben der italienischen Polizei wurden 17 Haftbefehle ausgestellt, sieben davon in der sizilianischen Provinz Palermo und zehn in New York. Dies sei im Rahmen von Ermittlungen zu Mafia-Verbindungen, Erpressung, manipulierten Auktionen und Brandstiftung gegen den Gambino-Clan geschehen.

Die Behörden meldeten zunächst 17 Festnahmen, das US-Justizministerium präzisierte die Angaben später jedoch. Demnach wurden nur 16 der Verdächtigen festgenommen, eine in Italien gesuchte Person sei noch auf der Flucht.

Den zehn in den USA festgenommenen Verdächtigen wird vorgeworfen, Mitglieder oder Komplizen des Gambino-Clans zu sein. Dabei handelt es sich um eine der fünf großen italienisch-amerikanischen Mafiafamilien im Nordosten der Vereinigten Staaten. Die Verdächtigen hätten "jahrelang gewalttätige Erpressung, Körperverletzung, Brandstiftung, Vergeltungsmaßnahmen gegen Zeugen und andere Verbrechen begangen, um die New Yorker Abfallwirtschafts- und Abrissindustrie zu dominieren", erklärte der US-Staatsanwalt Breon Peace.

Bilder von Hammerangriff verbreitet

In einem Fall koordinierten zwei der Verdächtigen US-Angaben zufolge einen "gewalttätigen Hammerangriff" auf ein Mitglied eines Abbruchunternehmens, mit dem sie einen finanziellen Streit hatten. Anschließend verbreiteten sie Bilder an andere in der Branche. Die italienische Polizei erklärte, die Ermittlungen hätten auch Erpressungen gegen Gastronomen sizilianischer Herkunft in New York aufgedeckt, um ihre Familien in der Heimat unter Druck zu setzen.

Der Gambino-Clan ist nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft mit der Cosa Nostra verbunden. Die Cosa Nostra wurde als Inspiration für die "Der Pate"-Filme bekannt. Inzwischen hat die in der süditalienischen Region Kalabrien ansässige 'Ndrangheta-Mafia in Sachen Reichtum und Macht die Cosa Nostra jedoch hinter sich gelassen.