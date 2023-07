Blick auf das Tannheimer Tal in Tirol. In der Gegend verunglückte ein Gleitschirmflieger tödlich.

Innerhalb von zwei Tagen kommen drei Deutsche in den österreichischen Alpen ums Leben. Während in der Gimpel Nord-Ost-Wand eine Kletterin in die Tiefe stürzt, gerät nahe der Gemeinde Tannheim ein Gleitschirmflieger in Turbulenzen. Im Stubaital kommt ein Wanderer vom Weg ab.

Eine 62-jährige Frau ist beim Klettern in Tirol tödlich verunglückt. Die Deutsche stürzte am Freitag in der Gimpel Nord-Ost-Wand ab, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Demnach war die Frau mit zwei weiteren deutschen Kletterpartnerinnen als vorderste in einer sogenannten Dreierseilschaft unterwegs, als sie ein erstes Mal stürzte. Dabei wurde sie aber von ihrer 61-jährigen Kletterpartnerin gesichert.

Kurze Zeit später kam es laut Polizei aus unbekannter Ursache zu einem erneuten Sturz, als die Frau zum nächsten Standplatz aufsteigen wollte. Dieses Mal fiel die 62-Jährige mehrere Meter in das Seil und prallte gegen die Felswand. Dadurch habe sie tödliche Verletzungen erlitten, erklärte die Polizei.

Insgesamt ereigneten sich in den letzten Tagen drei tödliche Unfälle in den österreichischen Alpen. Ebenfalls in Tirol stürzte am Freitag ein 76-jähriger Deutscher beim Paragleiten ab und starb. Der Mann war am Nachmittag am Startplatz Neunerköpfle in der wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernten Gemeinde Tannheim gestartet und dürfte nach ersten Erkenntnissen in Turbulenzen geraten sein.

71-Jähriger stürzt 300 Meter ab

Trotz Hilfeleistung durch Augenzeugen und Reanimation durch die Besatzung eines Notarzthubschraubers kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein Leichnam wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Bereits am Donnerstag war ein 71-jähriger Deutscher in Neustift im Stubaital in Tirol tödlich verunglückt. Er war nach Polizeiangaben Mitglied einer neunköpfigen Wandergruppe. Der Mann sei beim Abstieg vom Weg abgekommen und rund 300 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt.