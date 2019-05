Mitarbeiter einer Pension in Passau machen am Mittag eine grausige Entdeckung: In einem der Zimmer liegen drei Leichen. Die herbeigerufene Polizei entdeckt ungewöhnliche Waffen.

In einem Gästezimmer einer Pension in Passau sind drei Leichen gefunden worden. Es handelt sich dabei laut Polizei um zwei Frauen im Alter von 31 und 33 Jahren und einen 54-jährigen Mann. Mitarbeiter der Pension hatten die Leichen kurz vor 12 Uhr am Mittag gefunden.

Die Polizei stellte in dem Zimmer auch zwei Armbrüste sicher. Den Angaben zufolge stammen die Toten aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Sie sollen sich laut der "Passauer Neuen Presse" am Freitag in der Pension eingemietet haben. Der Wirt sagte der Zeitung, die hätten kein Frühstück gebucht und wollten drei Nächte bleiben.

Der Polizei zufolge ist noch offen, wie die drei Menschen ums Leben gekommen sind. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist ebenfalls unklar.