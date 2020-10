Die Behörden sprechen von einem "schweren Schlag" gegen mexikanische Drogenkartelle. In den USA beschlagnahmen Ermittler in einer landesweiten Operation eine Rekordmenge Methamphetamin. Hunderte Personen werden im Rahmen des Einsatzes festgenommen.

US-Fahnder haben eine Rekordmenge von rund 1000 Kilo Methamphetamin beschlagnahmt. Es handelt sich um die bisher größte Menge dieses synthetischen Rauschgifts, die von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA innerhalb der Vereinigten Staaten aufgegriffen wurde, wie der kommissarische Leiter der Behörde, Timothy Shea, mitteilte. Es sprach von einem "schweren Schlag" gegen die mexikanischen Drogenkartelle.

Shea gab den Fahndungserfolg bei einem Termin in einem Lagerhaus in Montebello nahe Los Angeles bekannt. Dabei stand der DEA-Chef vor einer drei Meter hohen Pyramide aus dem beschlagnahmten Rauschgift.

Das gefundene Methamphetamin hat nach Angaben der Behörde einen Straßenwert von 7,2 Millionen Dollar, rund 6,1 Millionen Euro. Es wurde Anfang Oktober zusammen mit etwa 400 Kilo Kokain und knapp 6 Kilo Heroin beschlagnahmt. Die Drogen wurden laut Shea mutmaßlich von den mexikanischen Kartellen Sinaloa und Jalisco Nueva Generación eingeschmuggelt.

Der Fund der großen Rauschgiftmengen war im Rahmen einer landesweiten Operation gelungen, die im Februar gestartet worden war. Im Rahmen dieser Operation gab es nach Angaben der DEA in den vergangenen sechs Monaten rund 2800 Festnahmen.

In der vergangenen Woche war der US-Zollbehörde ein ähnlich großer Schlag im Kampf gegen den Drogenhandel an der Grenze zu Mexiko gelungen. Im kalifornischen San Diego stellten Beamte am Freitag mehr als 1360 Kilogramm Methamphetamin sicher. Es handelte sich offiziellen Angaben zufolge um den zweitgrößten Meth-Fund entlang der Südwestgrenze in der Geschichte der Zollbehörde. "Das ist genug Rauschgift, um eine Dosis Meth für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den Vereinigten Staaten und Mexiko bereitzustellen. Es ist eine gewaltige Menge", sagte Shea unter Verweis auf beide Funde.

Der Wirkstoff Metamphetamin ist in der Szene auch als Crystal Meth, Meth, Crank oder Ice bekannt. Es handelt sich um eine synthetische Substanz in kristalliner Form, die geschnupft, geraucht, geschluckt oder injiziert werden kann. Die Droge steht für intensive Erregungszustände, gesteigerte Leistungsfähigkeit - und für schnelle Abhängigkeit, Angst- und Persönlichkeitsstörungen sowie schwere körperliche Schäden.