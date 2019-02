Audrey Moore war die einzige Braut. Doch viele andere Frauen zogen auf ihrer Hochzeit ebenfalls ein Brautkleid an.

In Los Angeles feiert ein Paar seine Hochzeit. Doch dieses Fest ist irgendwie anders: Denn nicht nur die Braut trägt ein Hochzeitskleid, sondern auch ein Dutzend anderer Frauen. Sogar einige Singles kleiden sich an diesem Tag ganz in Weiß.

Das US-amerikanische Paar Audrey Moore and Jesse Luman haben auf ihrer Hochzeit alle Frauen gebeten, Hochzeitskleider zu tragen, und damit ihre Feier ganz besonders gestaltet. Über diese außergewöhnliche Aktion berichtet nun die britische Zeitung "Daily Mail". Die Feierlichkeiten fanden bereits im Dezember 2018 statt, dabei sind einige außergewöhnliche Bilder entstanden.

Dutzende Frauen tragen wallende, weiße Tüllroben und strahlen mit der glücklichen Braut, die selbst ein hellblaues Kleid trägt, um die Wette.

Durch ihr farbiges Kleid fällt Audrey Moore trotz aller "falschen Bräute" um sie herum noch immer auf und ist sichtlich gerührt, wie ein Post auf ihrem Instagram-Account zeigt. Darunter schreibt sie, dass die weiblichen Gäste beispielsweise ihr eigenes Brautkleid oder das ihrer Mutter getragen haben. Auch die Singles kleideten sich an diesem Tag ganz in Weiß. Viele unverheiratete Frauen liehen sich einfach ein passende Robe.

Bräutigam trug Kapuzensweatshirt

Auf dem Online-Plattform "Reddit" teilt das Brautpaar später einige Fotos der Hochzeitsgesellschaft. Dort erklären sie auch den Grund für diese besondere Idee: "Wir fanden es traurig, dass die meisten Frauen ihr Brautkleid nur ein einziges Mal tragen. Aus diesem Grund haben wir alle Frauen auf unserer Hochzeitsfeier eingeladen, ganz untraditionell ein Brautkleid zu tragen."

Audrey berichtet zudem, dass einige Freundinnen zuvor etwas aufgeregt waren, weil sie Angst hatten, der Braut die Show zu stehlen. Doch diese Bedenken war unnötig, denn Audrey zog in Hellblau dennoch die Aufmerksamkeit auf sich. Ihr Bräutigam Jesse trat übrigens in einem Kapuzensweatshirt zur Hochzeit an - wie auch die übrigen männlichen Gäste. Der Clou: Es sah wie das Jackett eines Anzugs samt Hemd und Fliege aus.