Zahl sinkt unter 1 Experten zweifeln an Aussagekraft des R-Werts

Während die Omikron-Welle durch Deutschland rauscht, rutscht der R-Wert erstmals seit längerer Zeit unter 1. Damit würden die Fallzahlen sinken. Experten halten das jedoch für "nicht plausibel". Sie haben eine Vermutung, was hinter dem vermeintlichen Rückgang steckt.

Der auf dem Papier niedrige R-Wert, eine Art Ansteckungsindikator in der Corona-Pandemie, wird von Experten nicht als Anzeichen für eine Entspannung bewertet. Stattdessen könnte der Wert, der am heutigen Mittwoch erstmals seit Längerem vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit unter 1 angegeben wurde, auch als Folge von Engpässen beim Testen und Melden sinken.

Die Reproduktionszahl - kurz R-Wert - soll eigentlich angeben, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Der vom RKI am Morgen mit 0,98 angegebene R-Wert würde also bedeuten, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Damit würden die Fallzahlen sinken.

Allerdings ist zu beachten, dass sich der R-Wert grob gesagt aus der Entwicklung der offiziell gemeldeten Fallzahlen errechnet. Im Moment gehen Experten und auch das RKI aber davon aus, dass diese offizielle Zahl die tatsächliche Entwicklung der Ansteckungen in Deutschland nur unvollständig erfasst, weil das Test- und Meldesystem überlastet ist. So schreibt eine RKI-Sprecherin auf Anfrage: "Das Verhalten des R-Wertes spiegelt nicht nur den Verlauf der Welle wider, sondern auch die Verfügbarkeit von Testkapazitäten und die Überlastungssituation in den Gesundheitsämtern." Es könne jedoch nicht bestimmt werden, wie groß die Rolle der beiden Effekte ist. Zudem sei der R-Wert von 0,98 eine Momentaufnahme, schreibt die RKI-Sprecherin. "Tageswerte sollten generell nicht überbewertet werden."

Die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung teilte mit, dass aus ihrer Sicht das überlastete Test- und Meldesystem für den niedrigen R-Wert verantwortlich ist. Der Corona-Modellierer Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin hält einen R-Wert von unter 1 für "nicht plausibel". Denn bislang steige die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, deshalb sei laut Nagel auch ein R-Wert von über 1 zu erwarten. Doch auch sinkenden Inzidenzen würde er momentan skeptisch gegenüberstehen, so Nagel. Denn viele Infektionen würden aufgrund von Priorisierungen bei PCR-Tests nicht mehr erfasst.