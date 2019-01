Ein Großaufgebot an Hilfskräften ist im Einsatz.

In Baden-Württemberg geht ein Reihenhaus in die Luft. Das Gebäude wird vollständig zerstört. Die Bewohnerin überlebt schwer verletzt. Die Ursache der Explosion ist bislang unklar.

Die verletzte Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Foto: imago/7aktuell)

Dort, wo das Haus stand, ist nur noch ein Trümmerhaufen zu sehen. Bei einer Explosion in Donzdorf bei Göppingen in Baden-Württemberg ist ein Reiheneckhaus komplett zerstört und eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 71 Jahre alte Hausbewohnerin mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch Nachbargebäude seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Verletzte gab es nicht. Nach Polizeiangaben hatte die 71-Jährige alleine in dem Haus gewohnt.

Auf der Straße und im Garten davor liegen Trümmerteile. Ein Brand der Trümmer sei rasch unter Kontrolle gewesen. "Es glostet (glimmt) aber noch", sagte ein Sprecher der Polizei.