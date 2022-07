Das Sommerwetter feiert ein Comeback. Nach einem vergleichsweise kühlen Wochenende steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen stark an. Am Wochenende könnte sogar die 40-Grad-Marke fallen.

Viel Sonne, tropische Nächte und kaum Regen: In den kommenden Tagen schießen die Temperaturen in Deutschland wieder nach oben. Schon Mitte der Woche rechnen die Meteorologen von wetter.de im Südwesten der Republik mit 35 Grad. Am Wochenende könnten sogar 40 Grad erreicht werden.

Grund für den Hitzeschub ist ein Hochdruckgebiet, das von der Iberischen Halbinsel über Frankreich Richtung Deutschland zieht. Spätestens am Wochenende werden die Temperaturen nach Angaben der Wetterexperten über der 30-Grad-Marke liegen. Am Sonntag dürfte die Wärme dann auch im hohen Norden angekommen sein. Mit Rekord-Hitze ist aus heutiger Sicht insbesondere im Westen und Südwesten zu rechnen. Über 40 Grad könnten es beispielsweise in Freiburg und Karlsruhe werden.

Richtig los geht es am Mittwoch mit 20 bis 25 Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg und 30 bis 35 Grad im Südwesten. Auch andernorts wird es mit 28 bis 30 Grad hochsommerlich. Der Donnerstag präsentiert sich dagegen etwas durchwachsen. Die Temperatur sinkt an der Küste auf 20 Grad, im Norden und in der Mitte Deutschlands sind schwache Schauer möglich. Größtenteils bleibt es aber trocken. Von Südhessen über das Saarland bis zum Oberrhein und entlang der Donau bleibt es allerdings bei um die 35 Grad.

Am Freitag breitet sich die warme Luft dann langsam in der Mitte Deutschlands aus, ehe am Wochenende vielerorts die 30-Grad-Marke fällt. Für viele Menschen dürfte die Hitze zur Belastung werden. Denn zum Wochenende fallen die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad. Dadurch kann sich der Körper nicht mehr von der Hitze des Tages erholen. Wie lange die Hitzewelle anhält, ist noch nicht ganz klar. Experte Patrick Panke von wetter.de geht allerdings davon aus, dass auch zum Start der kommenden Woche im Süden noch keine Abkühlung in Sicht ist.