Der Großbrand am Brocken breitet sich drei Tage nach Ausbruch des Feuers nicht weiter aus. Noch immer sind jedoch 150 Hektar betroffen. Dabei, so klagt ein Sprecher des Landkreises, behindern Schaulustige teilweise die Löscharbeiten und erschweren die Arbeit der Einsatzkräfte.

Feuerwehrleute haben den Großbrand am Brocken im Harz unter Kontrolle gebracht. Das seit Samstag wütende Feuer hat sich nach Einschätzung der Behörden nicht weiter ausgebreitet. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Harz an diesem Morgen in Wernigerode. Noch immer sind jedoch 150 Hektar Wald von dem Brand betroffen.

Feuerwehren sind weiter im Einsatz. Hubschrauber haben demnach bereits um 7.30 Uhr am Morgen die Löscharbeiten aus der Luft wieder aufgenommen, auch Löschflugzeuge werden laut dem Sprecher erwartet. Insgesamt sind weiterhin sieben Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge an den Arbeiten beteiligt. Löschwasser soll aus dem Concordia-See entnommen werden. Das Gewässer bleibt deshalb wie schon am Vortag für Besucher gesperrt. Trotzdem hatten sich am Montag Schaulustige eingefunden, wie der Sprecher sagte. Das habe zu Behinderungen geführt und sei für die Einsatzkräfte "ein bisschen schwierig" gewesen.

Zudem soll die Feuerwehr auch verstärkt am Boden gegen den Brand vorgehen. Mit einem sogenannten Schreitbagger des Nationalparks soll demnach den Einsatzkräften der Zugang in das unzugängliche brennende Gebiet ermöglicht werden.

Ein Feuerwehrmann schwer verletzt

Zurzeit sind rund 180 Einsatzkräfte vor Ort im Nationalpark Harz. Zuvor waren es in der Spitze bis zu 300 Brandbekämpfer gewesen. Ein Feuerwehrmann wurde am Montag schwer verletzt, als es bei den Löscharbeiten an einem Gerät zu einer Verpuffung kam. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn vom Brockenplateau in eine Spezialklinik für Brandverletzte.

Das Feuer war am Samstag am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken ist einer der am meisten frequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Nach wie vor gilt der Katastrophenfall im sachsen-anhaltischen Landkreis Harz. Der Ort Schierke ist gesperrt.