Inmitten wütender Anti-Rassismus-Demonstranten geht in London ein Weißer zu Boden. Das Foto seiner anschließenden Rettung geht nun um die Welt und wird zum Symbol der Menschlichkeit inmitten aggressiver Spaltung. Der als Held gefeierte Schwarze spricht jetzt über das ikonische Ereignis.

Das Bild eines Schwarzen, der in London einen verletzten Gegner der Anti-Rassismus-Proteste aus der wütenden Menge trägt, geht um die Welt und wird zu einem Symbol der Proteste. Nun hat sich der als Held gefeierte Patrick Hutchinson erstmals zu dem Ereignis geäußert. Neben vielen friedlichen Demonstrationen überall in Großbritannien hatte es in London auch gewaltsame Zusammenstöße gegeben. Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt sei der Weiße im Bild zu Boden gegangen, beschrieb Hutchinson die Augenblicke vor dem Foto gegenüber der britischen BBC.

Die Freunde, mit denen Hutchinson zu der Zeit unterwegs war, seien herbeigeeilt, um den am Boden Liegenden von der trampelnden Menge abzuschirmen. "Ich war der Letzte, der dazukam. Ich habe ihn hochgehoben wie ein Feuerwehrmann und bin mit ihm rausmarschiert." Noch während er mit dem Verletzten wegging, hätten Umstehende versucht, den Mann auf seiner Schulter zu schlagen. Die Gruppe seiner Freunde habe das jedoch verhindert. "Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir haben jemanden vor dem Tod bewahrt. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nur daran gedacht, dass dort ein Mensch auf dem Boden liegt."

Die Proteste in Großbritannien waren nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in den USA aufgeflammt, der bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen war. Der in dem Fall hauptangeklagte weiße Polizist hatte fast neun Minuten auf Floyds Hals gekniet, bis dieser erstickte. Der in London als Held gefeierte Hutchinson sagte in einem anderen Interview, Floyd "wäre heute noch am Leben", wenn die drei umstehenden und inzwischen mitangeklagten Polizisten interveniert hätten - so wie er und seine Freunde es nun taten.