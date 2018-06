Panorama

Japan - USA in sechs Monaten: Franzose durchschwimmt Pazifik

9000 Kilometer hat Extremschwimmer Ben Lecomte noch vor sich, als er östlich von Tokio ins Wasser springt. Der Franzose will als erster Mensch der Welt den Pazifik durchschwimmen. Doch dem 51-Jährigen geht es nicht nur um den Rekord - er hat eine ernste Mission.

Der französische Extremschwimmer Ben Lecomte will von Japan aus 9000 Kilometer weit bis nach Amerika schwimmen und damit auf die Bedrohung der Meere aufmerksam machen. Lecomte startete seinen Rekordversuch am heutigen Dienstag an der Küste von Choshi östlich von Tokio. In sechs Monaten will der 51-Jährige San Francisco erreichen - dann wäre er der erste Mensch, der den Pazifik durchschwommen hat. Mehr als sechs Jahre habe er sich auf diesen Moment vorbereitet, twitterte der Franzose.

Sein Team veröffentlichte Liveaufnahmen vom Beginn seines Abenteuers auf Facebook. "Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich verstehen, dass jeder einzelne von uns etwas tun muss, weil das Meer jetzt in Gefahr ist. Und wenn wir nichts ändern, wird es in wenigen Jahren sogar noch schlimmer sein", sagte Lecomte in einem Interview.

Der Franzose plant, jeden Tag acht Stunden zu schwimmen und dabei eine Strecke von rund 65 Kilometern zurückzulegen. Begleitet wird er von einem Segelboot und seinem sechsköpfigen Team. Die Mannschaft arbeitet mit 12 wissenschaftlichen Institutionen zusammen und wird während Lecomtes Rekordversuch Meeres- sowie medizinische Forschungen betreiben. Lecomte hatte 1998 den Atlantik nach eigenen Angaben als erster Mensch in 73 Tagen durchschwommen.

Quelle: n-tv.de