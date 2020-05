Für die Franzosen gelten seit Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen. Fehlende Bewegung und der Griff zu Süßigkeiten hat die Pfunde laut einer neuen Studie anwachsen lassen. Dabei hat eine Gruppe besonders mit der Gewichtszunahme zu kämpfen.

Die Mehrheit der Franzosen hat einer Studie zufolge während der Coronavirus-Ausgangssperre zugenommen. 58 Prozent der Französinnen und 56 Prozent der Franzosen legten beim Gewicht zu, wie eine neue Befragung des französischen Meinungsforschungsinstitut Ifop herausgefunden hat.

Demnach nahmen Frauen durchschnittlich 2,3 Kilo zu, bei Männern waren es 2,7 Kilo. Gründe dafür seien mangelnde körperliche Aktivität und dass häufiger genascht werde, hieß es in der Studie, die von der französischen Informations- und Beratungs-Homepage "Darwin Nutrition" in Auftrag gegeben worden war.



Besonders betroffen von der Gewichtszunahme waren eher Paare mit Kindern als kinderfreie Paare oder Singles. 42 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrem Partner während der untersuchten Zeit Diskussionen darüber gehabt zu haben, wer kocht - 41 Prozent berichteten, dass auch der Inhalt des Speiseplans für Streitereien gesorgt hat. Ganze 71 Prozent der Frauen übernehmen nach eigener Aussage den Part des Kochens, 21 Prozent teilten sich die Aufgabe gleichmäßig mit ihren Partnern und acht Prozent teilten mit, dass der Mann zum größten Teil das Kochen übernimmt.

Mehr Zeit fürs selber Kochen und Backen

Essen stand während der Beschränkungen generell mehr im Fokus der Menschen. So haben rund 42 Prozent der befragten Franzosen und Französinnen bestätigt, während des Lockdowns mehr Zeit für das Kochen verwendet zu haben als davor. Dabei wurde auch mehr hausgemacht: 29 Prozent der Befragten übten sich zu Hause etwa im Brot backen oder Joghurt machen.



In Frankreich gelten seit Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen. Sport an der frischen Luft ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt. In Paris dürfen Sportler zudem nur zu bestimmten Tageszeiten am Morgen und Abend raus. Die Ausgangssperre soll ab kommenden Montag, dem 11. Mai, schrittweise gelockert werden.