Der Junge krabbelte in eines der Fächer in einer Packstation.

Wer schon einmal ein Paket über eine Packstation verschickt hat, weiß vermutlich, dass deren Fächer nicht riesig sind. Einen Zwölfjährigen in Dortmund hält das trotzdem nicht davon ab, in eines hineinzuklettern. Als seine Freunde die Tür nicht mehr aufbekommen, muss die Feuerwehr kommen.

Ein Zwölfjähriger ist in Dortmund in ein Paketfach geklettert und musste von der Feuerwehr befreit werden. Drei Kinder hatten an der Packstation gespielt, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei stieg der Zwölfjährige am Samstagabend in ein Paketfach, die beiden anderen Gleichaltrigen schlossen das Fach "und gaben einen Versandcode ein", hieß es. Das Paketfach ließ sich der Feuerwehr zufolge auch von einem Mitarbeiter der Packstation nicht mehr öffnen. Die Einsatzkräfte befreiten den eingeschlossenen Jungen. Er blieb demnach unverletzt.

In der Regel stehen die Paketfächer nicht einfach offen, erklärte die Feuerwehr. Dennoch schafften es die Kinder, ein Fach durch "wildes Herumdrücken auf dem Display" zu öffnen. Am vergangenen Wochenende hatte es einen ähnlichen Fall in Wuppertal gegeben. Dort war ein Kind beim Spielen in eine Packstation gekrabbelt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Laut WDR handelte es sich um einen neun Jahre alten Jungen. Nach dem Medienbericht war die Tür von dessen elfjährigem Bruder geschlossen worden. Auch hier musste die Feuerwehr mit technischem Gerät anrücken, um den Jungen zu befreien. Er sei unverletzt geblieben.