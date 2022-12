Die Freude über das Ende der frostigen Temperaturen weicht der Sorge über den Weg zur Schule oder zur Arbeit. Besonders im Norden und Westen des Landes sind die Straßen gefährlich glatt. Wer nicht vor die Tür muss, sollte zu Hause bleiben, wird gemahnt.

Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Im Norden und in der Mitte besteht anfangs Glatteisgefahr, spätestens ab Mittag droht nach Angaben des ntv-Wetterexperten Björn Alexander auch ganz im Osten Glatteisregen. Im Westen werde es derweil rasch wieder trocken. Und auch im Süden bleibe es überwiegend trocken und außerhalb vom Dauernebel zeitweise sonnig. Die Temperaturen: in den Nebelregionen im Südosten des Landes noch frostig bei -4 bis 0 Grad, sonst mit kräftigem Südwestwind steigt das Thermometer auf 4 bis 10 Grad.

Der Wetterumschwung werde nachhaltig ausfallen, so Alexander. Das zeigten die aktuellen Computerberechnungen. Freunde von Schnee und Eis müssten für die Weiße Weihnacht entweder ganz hoch hinaus - oder zumindest fest die Daumen drücken. Ein bisschen Hoffnung bleibe nämlich noch für Schnee zum Fest.

Zum Wochenstart plagen sich viele Deutsche dagegen mit anderen Sorgen. Schon in der Nacht kam es mancherorts auf den Straßen zu witterungsbedingten Unfällen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) wurden vier Menschen verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.

Polizei: Wer kann, fährt später zur Arbeit

In Rheinland-Pfalz kam es im Rhein-Lahn-Kreis zu Unfällen mit zwei Leichtverletzten. Im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr sieben witterungsbedingte Unfälle mit Sachschaden. Man befürchte weitere Unfälle in den Morgenstunden. "Vielleicht kann der ein oder andere seine Abfahrtszeit ja noch ein bisschen nach hinten verschieben, zumindest bis die Streudienste durch sind", sagte ein Sprecher am frühen Morgen.

Für viele Regionen Deutschlands gab der Wetterdienst bereits amtliche Unwetterwarnungen heraus. "Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen", heißt es darin. Angesichts dessen rät der Deutsche Wetterdienst (DWD), den Aufenthalt im Freien weitestgehend zu vermeiden. Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen. Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen. Sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Folgen gibt es auch für Schulen, etwa in Niedersachsen: In mehreren Landkreisen und Städten fällt wegen der "zu erwartenden extremen Wetterbedingungen" an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Unterricht aus. Das kündigten etwa die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie die Städte Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg an - außerdem Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, aber nicht an den berufsbildenden Schulen.