Nächtlicher Großeinsatz in Erkrath östlich von Düsseldorf: Im Kreis Mettmann geht das Gebäude einer örtlichen Schule in Flammen auf. Dichter Qualm zieht durch die Straßen, roter Feuerschein erleuchtet den Einsatzort. Der Kampf gegen den Großbrand dauert an.

In einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht zum Sonntag ein Großfeuer ausgebrochen. Etwa 150 Einsatzkräfte kämpfen in Erkrath gegen die Flammen. Die Löscharbeiten dauern wohl noch den ganzen Tag, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei Retter wurden im Kampf gegen die Flammen verletzt, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, zog dichter schwarzer Rauch durch die umliegenden Straßen. Die halbe Schule brannte, hohe Flammen loderten aus dem Dach.

Nächtliche Qualmwolke über Erkrath

Aufgrund der sich "schnell entwickelnden Lage" alarmierte der Einsatzleiter vor Ort neben allen verfügbaren Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr. Weitere Einsatzkräfte kamen aus den Nachbarstädten sowie aus der Landeshauptstadt Düsseldorf nach Erkrath.

Die Anwohner wurden per Lautsprecheransagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der dicht besiedelten Region sind mehrere Städte betroffen: Spezialkräfte der Feuerwehr überwachen die Schadstoffbelastung in den Städten Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim am Rhein, Ratingen und Wülfrath.

Ein Übergreifen der Flammen auf den Verwaltungstrakt der Grundschule Sandheide konnte verhindert werden, hieß es. Die Brandursache ist noch vollkommen unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs dürfte das Schulgebäude menschenleer gewesen sein. Weitere Einzelheiten wollten die Behörden in der Nacht nicht bekannt geben. Der Einsatz vor Ort dauert an.

In einer Hauptschule in Erkrath hatten Unbekannte bereits in der Nacht zum Samstag einen Brand gelegt. In dem dortigen Schulzentrum Rankestraße brachten soe außerdem ein Waschbecken zum Überlaufen, beschmierten Wände und randalierten in dem Gebäude. Der Schaden dort beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Der Verdacht liegt nahe, dass es zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang geben könnte. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.