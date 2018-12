Im britischen Chester-Zoo nahe Liverpool bricht am Wochenende ein Feuer aus. Hunderte Tiere kommen in den Flammen ums Leben. Schon in wenigen Stunden spenden die Menschen mehr als 130.000 Euro für den Wiederaufbau.

Das Feuer soll am Samstag im "Biodome", einem Biotop für Tiere aus dem Regenwald, aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen sein. Sofort wurde das gesamte Gelände des Chester-Zoos, der etwa 30 Autominuten südlich von Liverpool liegt, evakuiert, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Mensch erlitt eine Rauchvergiftung, für viele Tiere in dem Gebäude kam jede Hilfe zu spät.

In einem Statement des Zoos hieß es: "Es war der schwärzeste Tag in der langen Geschichte des Zoos. Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams und der Rettungskräfte konnte das Feuer so schnell wie möglich gelöscht werden. Helfer brachten eine Vielzahl von Tieren vor den Flammen in Sicherheit, darunter die bedrohten Sumatra-Orang-Utans, die Schopfaffen, die Silbergibbons und die Rhinozerosvögel."

Frösche, Fische und Vögel unter den Opfern

Viele Insekten, Frösche und Fische sowie kleine Vögel aber konnten nicht gerettet werden. "Es bricht uns das Herz, diese Tiere verloren zu haben, denn wir arbeiten hart dafür, die wundervollen Arten zu züchten und zu beschützen." Die genaue Anzahl toter Tiere könne man bislang noch nicht benennen.

Zwar öffnete der Zoo am Sonntag schon wieder, doch ein großer Teil des künstlich angelegten Regenwaldes und das Dach des Gebäudes sind zerstört. Wie die Verantwortlichen des Zoos mitteilen, waren sie von der Anteilnahme der Menschen völlig überwältigt. Unzählige E-Mails gingen ein, in denen man Unterstützung anbot. Und so kamen bei der unmittelbar gestarteten Fundraising-Kampagne bislang bereits über 120.000 britische Pfund zusammen, mehr als doppelt so viel wie erhofft.