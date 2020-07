Urteil in Freiburg-Prozess Gruppenvergewaltiger müssen lange in Haft

Im Oktober 2018 wird eine 18-Jährige von gleich mehreren Männern nahe einer Freiburger Diskothek vergewaltigt und im Gebüsch zurückgelassen. Die Täter sind überwiegend Geflüchtete, die meisten von ihnen werden zu einer Gefängnisstrafe von mehreren Jahren verurteilt.

Mehrere an der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg beteiligte Männer müssen für lange Zeit ins Gefängnis. Das Landgericht Freiburg verhängte gegen zehn von elf Angeklagte Freiheitsstrafen wegen Vergewaltigung beziehungsweise unterlassener Hilfeleistung. Haupttäter verurteilte das Gericht am Donnerstag zu fünfeinhalb Jahren Haft, sieben weitere Männer zu Strafen zwischen drei und vier Jahren. Zwei Angeklagte erhielten Bewährungsstrafen von vier beziehungsweise sechs Monaten, der elfte Mann wurde freigesprochen.

Der Fall hatte auch deshalb bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil die zur Tatzeit 18 bis 30 Jahre alten Täter überwiegend als Geflüchtete nach Deutschland kamen: acht Syrer, zwei aus dem Irak und aus Algerien stammende Männer sowie ein Deutscher ohne Migrationshintergrund.

Ihnen wird vorgeworfen, die 18-Jährige Mitte Oktober 2018 nachts vor einer Disco in Freiburg in einem Gebüsch vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Die junge Frau sei zum Tatzeitpunkt nach Einnahme einer Ecstasy-Tablette wehr- und hilflos gewesen, hatte ein Mediziner vor Gericht ausgesagt. Die Angeklagten erklärten sich in der Verhandlung für nicht schuldig und gaben an, die Frau habe einvernehmlich Sex mit ihnen gehabt.

Urteil kommt weitgehend Staatsanwaltschaft nach

Nacheinander haben die Männer nach Überzeugung des Gerichts die Frau vergewaltigt. Eine gleichzeitige Vergewaltigung durch mehr als einen Täter sei nicht sicher nachzuweisen, sagte der Vorsitzende Richter. Als die 18-Jährige vor der Disco zu sich kam, soll ihr einer der Mittäter geholfen haben. Von mehreren Angeklagten sind laut Polizei später DNA-Spuren an der Frau gefunden worden. Die 18-Jährige trat als Nebenklägerin in dem Prozess auf, der länger als ein Jahr dauerte.

Die Staatsanwaltschaft hatte für acht Beschuldigte, die schon während des Prozesses in Haft saßen, mehrjährige Freiheits- sowie Jugendstrafen gefordert. Für zwei weitere Angeklagte forderte die Anklagebehörde wegen unterlassener Hilfeleistung Bewährungsstrafen, bei einem weiteren Mann plädierte sie auf Freispruch. Die Verteidiger forderten Freisprüche.