Starkregen in Rheinland-Pfalz Hagelsturm verwandelt Worms in Winterlandschaft

Eben noch Sommer, nun schon Winter? Ein heftiger Hagelsturm zieht am Abend über Worms hinweg und legt eine weiße Eisdecke über die Stadt. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, Regionalzüge müssen das Tempo drosseln.

Ein Unwetter mit Starkregen und Hagel hat die Straßen in Worms am Abend in eine winterliche Landschaft verwandelt und einige Schäden verursacht. Spektakuläres Augenzeugenmaterial zeigte den Durchzug der Unwetterzelle. Golfballgroße Hagelkörner und Starkregen prasselten nieder. Autofahrer kämpften sich durch die Fluten. Straßen verwandelten sich in Flüsse, der Verkehr auf der A61 stand zeitweise still.

Auf Fotos der Feuerwehr ist zu sehen, wie der Hagel die Straßen der Stadt in Rheinland-Pfalz so bedeckt, dass es wie eine dünne Schneedecke wirkt. Seit dem kurzen, aber extremen Unwetter gegen 19 Uhr ist die Feuerwehr im Dauereinsatz, wie sie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte.

Beim Klinikum sei demnach das Dachfenster oberhalb der Operationssäle zerstört. Das THW sei dort und verschließe diese provisorisch, hieß es weiter. In den Rathauskeller sei Wasser eingedrungen. Am Dach einer Schule sei ein erheblicher Schaden entstanden. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden und mehrere Gebäude hätten Wasser in den Kellern. In einigen Stadtteilen seien zudem Äste abgebrochen, Fenster zu Bruch gegangen oder Fahrzeuge beschädigt worden.

Regionalzüge fahren langsamer: Zehn Linien betroffen

Wegen der Unwetterwarnung fahren einige Regionalzüge der Deutschen Bahn in Rheinland-Pfalz und im Saarland mindestens bis zum Mittwochmorgen langsamer. Es komme zu hohen Verspätungen und Anschlussverlusten, teilte die DB Regio Mitte am späten Abend mit. Es stehe jedoch die Sicherheit des Personals, der Fahrgäste und des Eisenbahnbetriebes im Vordergrund. Betroffen sind zehn Linien.

In Nordrhein-Westfalen hatte Starkregen am Nachmittag die Autobahn A2 so stark überflutet, dass Autos fast zur Hälfte im Wasser versanken. Das Wasser sorgte im Münsterland in Richtung Hannover für eine stundenlange Sperrung. Solch eine Überflutung der Fahrbahn habe er noch nicht erlebt, sagte ein Polizeisprecher. Das Wasser habe den stecken gebliebenen Pkw fast bis zu den Scheiben gestanden. In der Folge kam es zu einem acht Kilometer langen Stau. Unwetter sorgten auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens vereinzelt für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Betroffen waren Orte in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und im Ruhrgebiet.