Winterwetter und Straßenglätte behindern in mehreren Regionen Deutschlands den Verkehr. In Sachsen muss die A72 zeitweise gesperrt werden. In Bayern und Nordrhein-Westfalen werden mehrere Personen bei Unfällen verletzt.

Dichte Schneefälle haben am Samstag den Verkehr auf der Autobahn 72 im Südwesten Sachsens zeitweise zum Erliegen gebracht. Mehrere Lastwagen blieben auf der vollkommen verschneiten Fahrbahn zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein liegen. Ein Lkw rutschte in die Leitplanke, konnte jedoch später die Fahrt fortsetzen.

Das Technische Hilfswerk half mit schweren Fahrzeugen beim Freischleppen der gestrandeten Lastwagen. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Leipzig am Abend für rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte wurden auf der A72 zunächst keine gemeldet.

Winterwetter mit Straßenglätte hat auch in anderen Teilen Deutschlands zu Unfällen geführt. In Bayern stießen zwei Autos wegen starken Schneefalls zusammen. Drei Menschen wurden dabei am Samstagnachmittag in Mittelfranken verletzt, zwei von ihnen schwer, teilte ein Polizeisprecher mit.

Drei Unfälle im Minutentakt in NRW

Ein Autofahrer habe bei Lehrberg (Landkreis Ansbach) auf einer schneeglatten Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 22-jährige Unfallverursacher und seine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 19 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde mittelschwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei Verletzten nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

In Nordrhein-Westfalen ereigneten sich drei Unfälle innerhalb weniger Minuten auf derselben Kreisstraße im Rhein-Sieg-Kreis. Zwischen Leuscheid und Rosbach hatte sich auf der K7 nach einem plötzlichen Graupelschauer eine eisige Schicht auf der Fahrbahn gebildet, wie die Polizei mitteilte. Drei Fahrzeuge seien dadurch ins Rutschen geraten und in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Eine 38 Jahre alte Frau erlitt bei einem der Unfälle leichte Verletzungen. In den anderen Fällen blieb es bei Sachschäden.