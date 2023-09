Angesichts des sommerlichen Wetters in den kommenden Tagen dürfte auch ein Sprung in die Ostsee drin sein.

Der Sommer ist noch nicht vorbei. Nach viel Regen und niedrigeren Temperaturen zeigt das Thermometer in einigen Regionen Deutschlands demnächst wieder über 30 Grad an. Hurrikan "Franklin" und Hoch "Olenka" sei Dank.

Während insbesondere im Süden Europas die Tiefdruckgebiete derzeit teils kräftige Gewitter und Unwetter bringen, macht sich hierzulande jetzt Hoch "Olenka" für unser Wetter stark. Damit erleben wir - deutschlandweit betrachtet - die schönste und beständigste Phase seit Wochen. Und auch die Temperaturen spielen mit und bringen uns einen ordentlichen Nachschlag des Sommers.

Mitverantwortlich ist hierbei sogar ein prominenter Unterstützer aus tropischen Breiten: der ehemalige Hurrikan "Franklin", der sich am 20. August in der Karibik gebildet hat und nun über den Atlantik als "Ex-Franklin" Richtung Europa zieht. Ein durchaus normaler Vorgang im Lebenszyklus der Tropenstürme, die von der wettersteuernden Strömung mitgeführt werden und dann in unserer Wetterküche ein Wörtchen mitreden können.

In diesem Fall nistet sich der ehemalige Hurrikan über Westeuropa ein und verstärkt den Zustrom an heißer Luft aus den Tiefen der Sahara Richtung Norden. Im Zentrum der Hitzeblase liegen dabei insbesondere Teile Frankreichs. Bis zum Ende der Woche droht hier gebietsweise extreme Hitze von 35 Grad und mehr. In Spitzen sind punktuell sogar bis zu 40 Grad möglich.

In Deutschland möchte es die Verlängerung des Hochsommers hingegen gemächlicher angehen - zumal es nachts insgesamt recht frisch bleiben dürfte. Hier die Details.

Nacht zum Montag: Hauch von Frühherbst

Die Wolken lockern immer mehr auf, stellenweise wird es klar. Später bilden sich wieder Nebelfelder und schicken erneut einen Gruß vom Herbst. Dazu passen auch die Temperaturen mit meisten 13 bis 6, am Oberrhein sowie an der See 16 bis 14 Grad.

Montag bis Donnerstag: Schönes Hochdruckwetter

Es gilt das Prinzip Copy/Paste. Denn nach nur noch örtlichem Frühnebel erwartet uns viel Sonne und verbreitet spätsommerliche 25 bis 30, am südlichen Oberrhein rund um Freiburg und Lörrach bis 31 Grad. Etwas kühler bleibt es lediglich am Nordseestrand mit 21 bis 23 Grad.

Freitag und Samstag: Kleine Schönheitsfehler möglich

Für die meisten geht das charmante Spätsommerwetter weiter. Dazu erreichen die Temperaturen oft 26 bis 32 Grad. Einzig im Bereich Südschwarzwald und Alpen können sich wolkige Spielverderber unterschummeln und Blitz und Donner bringen.

Sonntag: Wetterwechsel deutet sich an

Auch wenn die Unsicherheiten größer werden, so deutet sich in den Wettermodellen ein Umschwung an. Demnach würde es aus Westen schwüler und wolkiger werden. Damit steigt das Schauer- und Gewitterrisiko ebenfalls an. Das Ganze nochmals bei ähnlichen Werten zwischen 23 und 31 Grad.