Bizarrer Unfall in Niedersachsen: Hund steckt stundenlang in Kühlergrill fest

Ein 13 Jahre alter Zwergschnauzer wird beim Gassi gehen frühmorgens von einem Auto erfasst. Die Hundehalterin befüchtet, dass "Tero" im Kühlergrill des Fahrzeugs steckt. Am Abend stellt sich die Vermutung der Frau als richtig heraus.

Ein Hund hat nach einem morgendlichen Zusammenprall mit einem Auto in Niedersachsen einen ganzen Tag im Kühlergrill eingeklemmt überlebt. Der 13 Jahre alte Zwergschnauzer namens "Tero" wurde erst nach Feierabend von der Besitzerin des Fahrzeugs entdeckt, als ihr ein leises Winseln auffiel, wie die Polizei in Buchholz in der Nordheide mitteilte. Feuerwehrleute befreiten das Tier nahezu unverletzt.

Danach gelang der Autofahrerin mithilfe der Polizei eine Rekonstruktion der Ereignisse: Die 59-Jährige hatte am Morgen während der Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz in Hamburg in Bullenhausen an der Elbe einen Schlag am Auto bemerkt. Weil sie sofort an einen Unfall dachte, kehrte sie um. Sie konnte in der Dunkelheit jedoch nichts entdecken und fuhr weiter.

Etwa zeitgleich meldete eine 40-jährige Frau aus Bullenhausen bei der Polizei ihren Zwergschnauzer "Tero" nach einem mutmaßlichen Unfall mit einem Auto als vermisst. Sie äußerte dabei bereits die Vermutung, der Hund könne in der Frontpartie des Fahrzeugs feststecken. Ein Kennzeichen habe sich die Hundehalterin in der Aufregung nicht merken können, hieß es. Mit der Hilfe der Beamten fanden sich Tier und Frauchen jedoch am Abend wieder.

Auf einem von der Polizei veröffentlichten Foto war zu sehen, wie der Hund zwischen verbogenen Plastiklamellen im unteren Bereich des Kühlergrills steckte. Laut Beamten war der Vierbeiner über seine "missliche Lage" wenig erfreut und versuchte, die Helfer der Hamburger Feuerwehr zu beißen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften aber doch noch, das Tier zu befreien. Kurze Zeit später konnte "Tero" dann seiner Besitzerin übergeben werden.

