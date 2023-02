Zum Valentinstag organisieren die mexikanischen Behörden eine Riesenhochzeit. 989 Paare geben sich gleichzeitig das Ja-Wort. Eine Gesetzesänderung ermöglicht es nun auch Homosexuellen, sich vermählen zu lassen.

Zum Valentinstag haben in Mexiko hunderte Paare in einer Massenzeremonie geheiratet. Für die Teilnehmer an der Riesenhochzeit in Nezahualcóyotl unweit von Mexiko-Stadt stellten die Behörden alles bereit. Sogar der Friseur und das Make-up wurden gezahlt.

Unter den Neu-Vermählten war auch die 24-jährige Saraí Vargas. Der Valentinstag sei für sie und ihre Partnerin Yazmín Acosta ein ganz besonderes Datum, berichtete sie. "Wir haben uns auch an einem 14. Februar kennengelernt." Außerdem sei die gleichgeschlechtliche Ehe erst seit drei Monaten im Bundesstaat Mexiko erlaubt, der rings um die Hauptstadt Mexiko-Stadt liegt. Für sie und ihre Partnerin sei es also eine der ersten Gelegenheiten gewesen, sich das Ja-Wort zu geben.

Nach Angaben der Stadtverwaltung waren unter den 989 geschlossenen Ehen 35 homosexuelle Paare. Seit der Erlaubnis der Homo-Ehe im Bundesstaat Mexiko, dem bevölkerungsreichsten des Landes, sind diese in allen 32 Bundesstaaten legal.